В ноябре цены на свинину перевалили за 46 гривен/кг

Ассоциация "Свиноводы Украины" сообщает, что с 31 октября до 28 ноября средняя цена на свинину 1-й категории в живом весе повысилась на 1,4%, или на 0,64 гривны/кг, до 46,14 гривны/кг.

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українськi Новини.

Согласно данным ассоциации, с 31 октября до 13 ноября наблюдалось снижение цены с 45,5 доллара до 44,21 доллара, после чего начался рост вплоть до 28 ноября (46,14 доллара).

"На этой неделе (25-29 ноября) средняя рыночная отметка добавила 4% по сравнению с предыдущей неделей (18-22 ноября), превысив 46 гривен/кг", - сказано в сообщении ассоциации.

Отмечается, что в ходе прошедших торгов производители свинины скорректировали цены на 1-2,5 гривны/кг, в ответ на это диапазон закупочных цен на этой неделе повысился до 45-47 гривен/кг.

Опрос среди участников ассоциации "Мясной отрасли" свидетельствует о намерении переработчиков закупать живец на следующей неделе (2-6 декабря) по 46-47 гривен/кг.

Ассоциация считает, что с началом зимы верхняя граница ценового коридора пересечет уровень 48 гривны/кг.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре цены на сало выросли на 60 копеек.

Тем временем Украина сокращает производство колбасы из свинины.