НАБУ открыло дело в отношении госсекретаря Кабмина Бондаренко по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением

НАБУ открыло дело в отношении госсекретаря Кабмина Бондаренко по подозрению в злоупотреблении властью или служ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении государственного секретаря Кабинета Министров Владимира Бондаренко по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

"08.10.2019 во исполнение требований ч. 1 ст. 214 УПК Украины в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о возможном уголовном правонарушении, совершенном государственным секретарем Кабинета Министров Украины, и начато досудебное расследование", - сказано в нем.

НАБУ расследует возможные правонарушения Бондаренко по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), а также части 1 и 2 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, ранее заявление о возможном преступлении госсекретаря Кабмина поступило в НАБУ, но бюро направило его в полицию, отказав, таким образом, в открытии дела.

В связи с этим в Высший антикоррупционный суд была подана жалоба на действия НАБУ, и суд удовлетворил ее и обязал бюро зарегистрировать уголовное производство по указанному факту.

Также госсекретарь Кабмина Бондаренко владеет третью квартиры в Киеве.