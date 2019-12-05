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05 декабря 2019, четверг, 10:29 714
Происшествия 2019-12-05T10:45:01+02:00
Українські Новини
В Киеве пешеход выбежал на середину дороги и попал под колеса такси Lanos

В Киеве пешеход выбежал на середину дороги и попал под колеса такси Lanos

ДТП в Киеве, ДТП, пострадавшие в ДТП
ДТП на Броварском проспекте. Фото: Информатор
ДТП на Броварском проспекте. Фото: Информатор

Сегодня, 5 декабря, в Киеве на Броварском проспекте произошла серьезная авария с участием такси Daewoo Lanos и пешехода, который выбежал на середину дороги. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что авария произошла около 2:30 ночи на трассе в направлении Броваров. Пешеход внезапно выбежал на середину дороги, водитель такси начал тормозить, но пешеход решил вернуться на пешеходную зону. Водитель такси не успел вовремя среагировать на изменение движения пешехода и сбил его.

Очевидцы вызвали скорую помощь и пострадавшего пешехода увезли в тяжелом состоянии. 

По словам очевидцев, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Сам водитель не пострадал, но машина Daewoo сильно повреждена. Обстоятельства аварии устанавливает полиция.

ДТП на Броварском проспекте. Фото: ИнформаторДТП на Броварском проспекте. Фото: Информатор

Как сообщали Українські Новини, в конце ноября в Киеве пьяный водитель на ВАЗ протаранил два авто.

Также в Киеве водитель Porsche потеряла управление и снесла 14 метров ограждения.

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