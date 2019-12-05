В Киеве пешеход выбежал на середину дороги и попал под колеса такси Lanos

Сегодня, 5 декабря, в Киеве на Броварском проспекте произошла серьезная авария с участием такси Daewoo Lanos и пешехода, который выбежал на середину дороги. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что авария произошла около 2:30 ночи на трассе в направлении Броваров. Пешеход внезапно выбежал на середину дороги, водитель такси начал тормозить, но пешеход решил вернуться на пешеходную зону. Водитель такси не успел вовремя среагировать на изменение движения пешехода и сбил его.

Очевидцы вызвали скорую помощь и пострадавшего пешехода увезли в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сам водитель не пострадал, но машина Daewoo сильно повреждена. Обстоятельства аварии устанавливает полиция.

ДТП на Броварском проспекте. Фото: Информатор

Как сообщали Українські Новини, в конце ноября в Киеве пьяный водитель на ВАЗ протаранил два авто.

Также в Киеве водитель Porsche потеряла управление и снесла 14 метров ограждения.