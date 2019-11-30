В Киеве пьяный водитель на ВАЗ протаранил два авто: есть пострадавшие

Вечером пятницы, 29 ноября, на Минском массиве случилась авария с участием трех автомобилей. На улице Полярной автомобиль ВАЗ на полном ходу выехал на встречную полосу и влетел в Hyundai, который отбросило в Opel.

В автомобиле обнаружили пострадавшего мужчину, от которого пахло алкоголем, сообщает Информатор.

Авария случилась около 23:00 на пересечении улиц Полярная и Рокоссовского. Как нам рассказала пассажирка Opel, они стояли сзади Hyundai на светофоре. Им навстречу, со стороны Окружной, на большой скорости ехал ВАЗ. Он странно маневрировал и чуть не задел другие автомобили, а после вылетел на встречную полосу и протаранил Hyundai.

С пассажирского сиденья, по словам женщины из Opel, буквально вывалился водитель с окровавленной головой, от которого пахло алкоголем. Неизвестно, пытался ли он сбежать с места ДТП, но разъяренные водители окружили его и стали ждать полицию. Мужчину с травмами забрали врачи, а после его проверят на содержание запрещенных веществ в крови. На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

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