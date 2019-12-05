На польському гірськолижному курорті прогримів вибух: дітей шукають під завалами

На гірськолижному курорті Щирк, Польща, ввечері 4 грудня в житловому будинку вибухнув газ. Через трагедію постраждало 4 людини і ще вісьмох шукають рятувальники. Про це повідомляє PolskieRadio24.

Зазначається, що після вибуху в будівлі почалася пожежа, в результаті якої звалилася триповерхова будівля. У четвер близько 1:30 Сілезьке воєводство повідомило, що в уламках було знайдено два тіла: дитина і дорослий. У четвер, близько 4:35, було знайдено ще два.

За інформацією комунального штабу пожежної охорони міста Бельсько-Бяла, під завалами будинку можуть перебувати вісім чоловік, з дітьми включно.

"10-годинна рятувальна операція в Щирку вже ведеться. На жаль, у нас немає кращої інформації - ще дві людини були знайдені. У нас є ще дві жертви цього вибуху. З того, що ми знаємо, це дорослі люди", - сказав сілезький воєвода Ярослав Вечорек.

Рятувальна операція. Фото: Twitter/@LKlimaniec

"Працюємо в дуже складних умовах. З одного боку, атмосферні умови, дим, який ускладнює. Велика частина роботи виконується вручну, дуже акуратно і точно, щоб нікому не нашкодити. Отже, важке устаткування не можна використовувати часто," - пояснив воєвода.

Як уточнив представник Польської газової компанії (PSG) Артур Міхневич, причиною вибуху могли стати роботи по бурінню газопроводу сторонньою компанією.

Як повідомляли Українські Новини, 22 листопада в центрі Києва в шахті ліфта житлового будинку здетонував невідомий пристрій. Постраждалих, на щастя, не було виявлено.

Тим часом у Польщі почалися акти масових протестів проти звільнення одного із суддів, який виступив проти проведеної владою судової реформи.