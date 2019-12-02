В Польше тысячи людей в разных городах вышли на акции протестов

Польши сразу в нескольких городах тысячи людей вышли на акции протестов 1 декабря в знак протеста против увольнения судьи Павла Ющишина из Ольштына, который выступил против проводимой польскими властями судебной реформы.

В Варшаве протестующие собрались возле здания Минюста, развернув транспаранты с надписями: "Почет и слава судьям, которые не дают себя сломать" и "Независимые суды - это право всех граждан". Подобные акции прошли также в Кракове, Познани, Щецине и Вроцлаве, пишет DW.

Двумя днями ранее судья Павел Ющишин был уволен со своего поста после дисциплинарного разбирательства по поводу его действий при рассмотрении апелляции. Ющишин поставил под сомнение независимость судьи, вынесшего приговор в первой инстанции, который был назначен новым орган, надзирающим за всеми судами страны - Национальным советом юстиции, который был создан в рамках судебной реформы, инициированной правящей национально-консервативной партией "Закон и справедливость".

Система польской юстиции перестраивается с 2015 года. В рамках судебной реформы приняты законы о реорганизации Верховного суда и о Национальном совете юстиции. Министру юстиции были переданы полномочия назначать и инициировать отставку судей Верховного суда, которых закон разрешил отправлять на пенсию досрочно. Положение о пенсионном возрасте судей было отменено в 2018 году.

Польская судебная реформа попала под жесткую критику в Евросоюзе. В ноябре 2019 года Европейский суд в Люксембурге постановил, что польский закон 2017 года об отставке судей и прокуроров нарушает правила ЕС, так как может позволить министру юстиции Польши произвольно отстранять судей от работы.

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Как сообщали Українські Новини, в 2018 в Варшаве возмущенные люди провели акцию протеста против ужесточения закона об абортах. "Черный протест" стартовал после того, как в первом чтении в польском Сейме прошел законопроект, предусматривающий не только полный запрет абортов, но и введение уголовной ответственности за их совершение.