У Зеленского заявили, что скандальный пост, вызвавший перепалку с Тимошенко, он писал сам

Автором скандального поста в ФБ, вызвавшего обмен оскорбительными шутками с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, является сам Владимир Зеленский.

Об этом говорится в официальном ответе Офиса президента на информационный запрос Українських Новин.

В частности, в запросе уточнялось, кто администрирует ФБ-аккаунт президента Украины, кто является автором и кто согласовывал скандальный пост.

"Президент Украины В.Зеленский является автором постов на фейсбук-странице "Владимир Зеленский", и, соответственно, он является автором поста от 19 ноября 2019 года", - говорится в ответе.

Как сообщалось ранее, после заявления Тимошенко о переходе в оппозицию, на ФБ-профиле президента появился пост с утверждением, что Тимошенко просто не получила желаемые должности во власти для назначения "своих людей". При этом, в посте содержался выпад в адрес Тимошенко, которое многие сочли сексистским и хамским. "Такая фигура! А знаете почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", - говорилось в посте.

На такой выпад отреагировала сама Тимошенко в не менее резкой манере. "Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию… Словом, ждем Вас на корпоративах… Можно со своим пианино)", - заявила политик, явно намекая на один из номеров "95 квартала", вызвавшего в свое время неоднозначную реакцию у зрителей.

Позднее в СМИ появились утверждения со ссылкой на источники, якобы Зеленский сам узнал о своем выпаде в адрес Тимошенко лишь прочитав его в Фейсбуке. Что вызвало разбирательства в Офисе президента.