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05 грудня 2019, четвер, 06:45 48
Силові структури 2019-12-05T06:45:03+02:00
Українські Новини
Соцгарантії як у ветеранів: як добровольцям отримати статус учасника бойових дій

Соцгарантії як у ветеранів: як добровольцям отримати статус учасника бойових дій

Варвара Горобець
Учасники АТО, Добровольці, Статус участника бойових дій, Пільги учасникам АТО, УБД
Посвідчення добровольця. Фото: tribuna.pl.ua
Посвідчення добровольця. Фото: tribuna.pl.ua

Статус учасника бойових дій антитерористичної операції (АТО) отримають 3 тис. учасників добровольчих формувань "Добровольчий український корпус", "Українська добровольча армія" та батальйону "ОУН", після того, як Верховна Рада ввела відповідний механізм. Тепер добровольці можуть розраховувати на пільги, які є у військових, і отримати їх за новими правилами. Про те, хто претендує на соцгарантії, у середу розповіла міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда і координатор Служби соціального захисту добровольців Анастасія Римар, передають Українські Новини.

"Ухвалення законопроекту 2045-1 надасть можливість більш як 3 тис. ветеранів-добровольців отримати в майбутньому всі соціальні гарантії, які є в Україні для ветеранів", - зазначила міністр.

При цьому, зі слівами Римар, норми закону будуть поширюватися на добровольчі формування, які не увійшли в офіційні структури, яких на сьогодні 3: Добровольчий український корпус, Українська добровольча армія і батальйон "ОУН".

Для отримання статусу учасника бойових дій добровольцеві необхідно буде подати 3 свідоцтва від бійців, які вже мають такий статус або інвалідів війни – тих, хто був у складі офіційних формувань і можуть підтвердити і нотаріально завірити безпосередню участь цього добровольця в бойових діях в районі проведення АТО.

Як повідомляли Українські Новини, статус учасника бойових дій отримають добровольці АТО до набуття чинності закону про забезпечення суверенітету на Донбасі.

В 2018 році пільги учасників антитерористичної операції поширили на учасників операції Об'єднаних сил.

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