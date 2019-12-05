Все что нужно знать о гриппе: профилактика, сколько стоит лечение и кто в зоне риска

С началом зимы и первым снегом традиционно в Украину приходит и грипп. Только за прошедшую неделю 170,95 тыс. человек заболели гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями. Чтобы быть готовым к сезону, Українські Новини подготовили ответы на популярные вопросы касательно заболевания.

Каким будет грипп 2019?

По данным Всемирной организации здоровья, грипп в Украине на рубеже 2019-2020 годов будет преобладать из трех основных штаммов и одного дополнительного. Им можно заразиться от инфицированного человека при кашле, чихании, через поручни в автобусе, ручки дверей, кнопки лифта, перила метро, бумажные деньги и рукопожатия.

Что делать, если заболел?

Незамедлительно стоит обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. При первом подозрении на грипп - лучше остаться дома, не ходить на торжества, в школу и туда, где есть скопление людей. Врачу следует сообщить о своих симптомах и следовать его указаниям.

Больше отдыхать и пить больше жидкости, в частности - горячий травяной чай с медом и лимоном.

Как понять, что это грипп?

Грипп от ОРВИ отличается резким началом болезни, высокой температурой - от 38 градусов и выше, острой ломотой в теле, головной болью, на третий день болезни может присоединиться нехарактерный симптом для простуды (дискомфорт в глазах, кашель с болью в спине, боль в горле, светобоязнь).

Как не заболеть гриппом?

Не контактировать с людьми, болеющими гриппом. Держать дистанцию с теми, у кого кашель, слезоточивость и высокая температура.

Если не можете избежать контакта с больным человеком (болеет ваш родственник), предоставьте ему отдельную проветриваемую комнату, обеспечьте нахождение пациента хотя бы в метре от остальных жильцов.

Поддерживайте помещение в чистоте, делайте влажную уборку и протирайте пыль с мебели.

Ухаживая за больным, прикрывайте свои нос и рот медицинской маской.

Чаще мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиком в дороге.

Ведите здоровый образ жизни, следите за физической активностью и правильным питанием.

В последнее время у населения особым спросом пользуется экспресс-тест на грипп. Его еще называют цито-тест. Средняя цена в аптеках Киева - около 300 грн (стоимость отличается в зависимости от страны-производителя и аптечной сети). Выявить простуда у вас или грипп предлагают, взяв мазок из носа.

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