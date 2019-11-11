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11 ноября 2019, понедельник, 05:55 297 Инфографика
Медицина 2019-11-11T05:55:01+02:00
Українські Новини
Аллергия на булки и яйца: в каких еще случаях нельзя делать прививки

Аллергия на булки и яйца: в каких еще случаях нельзя делать прививки

Грипп, Корь, ОРВИ, Вакцинация, Дифтерия
Укол. Фото: pixabay
Укол. Фото: pixabay

Прививки, которые необходимо делать по графику вакцинаций, являются одним из высокоэффективных способов профилактики инфекционных заболеваний, но этот способ сопряженный с определенным риском. Важно знать о противопоказаниях и о том, в какой период не стоит делать прививки.

Подробную информацию с сайта Министерства здравоохранения собрали Українські Новини.

Первое, о чем нужно знать каждому, это по каким медицинским показаниям нельзя проводить прививки.

При наличии данных противопоказаний лечащий врач подбирает возможные альтернативные вакцины (при наличии) или дает временный или постоянный отвод от некоторых из прививок.

Временный отвод получают пациенты у которых на данный момент врач диагностирует инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний. При этом плановые прививки можно проводить через 2-4 недели после выздоровления, в период выздоровления или ослабления хронического заболевания.

При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных и других заболеваниях прививки проводятся сразу после нормализации температуры и стула.

Как сообщали Українські Новини, пятилетний мальчик, у которого были противопоказания к вакцинации, умер от кори. Ранее Супрун рассказала, как будут бороться с фальшивыми справками о вакцинации.

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