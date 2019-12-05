Минрегион намерен внедрить стимулирующие тарифы на "коммуналку" в 2021 году

Министерство развития общин и территорий рассчитывает на внедрение стимулирующих тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2021 году.

Об этом сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак в ходе презентации приоритетных направлений деятельности министерства, передают Українські Новини.

Такие тарифы будут утверждаться на 3 года и будут стимулировать модернизацию предприятий жилищно-коммунальной сферы.

По словам Бабак, в 2020 году ожидается завершение передачи полномочий по утверждению тарифов органам местного самоуправления.

Кроме того, министерство намерено разработать пути реструктуризации долгов за жилкомуслуги населения и определить источники финансирования такой реструктуризации.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский заявляет, что в следующем отопительном сезоне 2020-2021 годов тарифы на теплоснабжение могут быть уменьшены в два раза.

Министр развития общин и территорий Алена Бабак заявляет, что общие убытки предприятий теплоснабжения составляют 4,2 млрд гривен, убытки предприятий водоснабжения - 6,3 млрд гривен.