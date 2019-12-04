Скандал вокруг Маска и Ансворта: основатель Tesla "пошутил", назвав дайвера "педопарнем"

Маск отметил, что ему не стоило остро реагировать на агрессию со стороны Ансворта:

"Я думал, что он просто какой-то случайный отвратительный парень, не имевший отношения к спасательной операции", - объяснил основатель Tesla.

Однако в то же время Маск заявил, что дайверу также не стоило воспринимать всерьез выражение"педопарень".

"Это довольно распространенное выражение в англоязычном мире. Когда кого-то называют pedo guy, имеют в виду, что он жуткий. Если бы вы спросили у кого-нибудь, что означает это выражение, вам бы ответили"жуткий", - заявил Маск. Изобретатель объяснил, что вырос в Южной Африке, а там это выражение используют, когда хотят оскорбить чью-то внешность или поведение.

История конфликта:

Конфликт Маска и Ансворта начался в 2018 году, когда глава Tesla предложил эвакуировать школьников с помощью небольшой подводной лодки из деталей ракеты Falcon. Спелеолог раскритиковал план Маска, предложив предпринимателю "засунуть субмарину себе в задницу" и обвинив его в попытке попиариться на трагедии.

В ответ на это глава Tesla назвал дайвера "педо-парнем" ("pedo guy"), но вскоре извинился. Однако в августе в переписке с BuzzFeed News Маск назвал спасателя "детским насильником" и обвинил в женитьбе на 12-летней девочке. В сентябре Ансворт подал в суд на главу Tesla за распространение ложных и порочащих сведений.

Первое судебное заседание суда состоялось 10 мая 2019 года, а 16 сентября федеральный суд Калифорнии опубликовал документы, связанные с делом. Они показали, что предприниматель заплатил 50 тысяч долларов бывшему агенту британской разведки, ныне частному детективу, чтобы тот составил досье на спелеолога.

В отзыве на иск Маск также попросил судью прекратить дело, заявив, что назвать человека "педо-парнем" не то же самое, что обвинить в его педофилии.

Как сообщали Українскьі Новини, ранее Илон Маск признался, что страдает биполярным расстройством. Однако к медикам с этой проблемой изобретатель обращаться не спешит.

Также Илон Маск озвучил себя в популярном мультсериале для взрослых "Рик и Морти".