Илон Маск озвучил себя в популярном мультсериале для взрослых "Рик и Морти"

Как сообщает IGN, Маск озвучивает персонажа по имени Илон Таск (англ. — бивень), который руководит компанией под названием Tuskla. По сюжету, Таск помогает главным героям построить робота.

Илон Маск намекал на свое участие в "Рик и Морти" еще в феврале 2019 года, сменив свое имя в Twitter на "Илон Таск". Тогда он сказал, что "просто дурачится в Twitter".

Best part of the day so far? Elon Musk guest starring on #RickandMorty as “Elon Tusk.” Love it! pic.twitter.com/ggZIzu3txp