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25 ноября 2019, понедельник, 18:06 37
Мир 2019-11-25T18:45:01+02:00
Українські Новини
Илон Маск озвучил себя в популярном мультсериале для взрослых "Рик и Морти"

Илон Маск озвучил себя в популярном мультсериале для взрослых "Рик и Морти"

мультсериал, Илон Маск, Рик и Морти

Мультсериал для взрослых "Рик и Морти" пополнился еще одним персонажем, которого общество знает, как основатлея компании SpaceX и Tesla.  Илон Маск озвучит самого себя под ником Илона Таска в 3 серии 4 сезона. Об этом передает IGN.

Как сообщает IGN, Маск озвучивает персонажа по имени Илон Таск (англ. — бивень), который руководит компанией под названием Tuskla. По сюжету, Таск помогает главным героям построить робота.

Илон Маск намекал на свое участие в "Рик и Морти" еще в феврале 2019 года, сменив свое имя в Twitter на "Илон Таск". Тогда он сказал, что "просто дурачится в Twitter".

 

 

Илон Маск заработал за неделю два миллиарда долларов. По версии Forbes его финансовое состояние достигло 22,9 миллиарда долларов.

Кроме того, ранее Маск впервые в истории показал видео космического корабля Starship изнутри. 

Также, Илон Маск потратил 50 тыс. долларов на детектива, чтобы доказать педофилию спасателя детей из пещеры Таиланда. 

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