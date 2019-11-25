Илон Маск озвучил себя в популярном мультсериале для взрослых "Рик и Морти"

Мультсериал для взрослых "Рик и Морти" пополнился еще одним персонажем, которого общество знает, как основатлея компании SpaceX и Tesla. Илон Маск озвучит самого себя под ником Илона Таска в 3 серии 4 сезона. Об этом передает IGN.

Как сообщает IGN, Маск озвучивает персонажа по имени Илон Таск (англ. — бивень), который руководит компанией под названием Tuskla. По сюжету, Таск помогает главным героям построить робота.

Илон Маск намекал на свое участие в "Рик и Морти" еще в феврале 2019 года, сменив свое имя в Twitter на "Илон Таск". Тогда он сказал, что "просто дурачится в Twitter".

Best part of the day so far? Elon Musk guest starring on #RickandMorty as “Elon Tusk.” Love it! pic.twitter.com/ggZIzu3txp — Trevor Finnell (@ThatBankaiLife) 25 листопада 2019 р.

Илон Маск заработал за неделю два миллиарда долларов. По версии Forbes его финансовое состояние достигло 22,9 миллиарда долларов.

Кроме того, ранее Маск впервые в истории показал видео космического корабля Starship изнутри.

Также, Илон Маск потратил 50 тыс. долларов на детектива, чтобы доказать педофилию спасателя детей из пещеры Таиланда.