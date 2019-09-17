Илон Маск потратил 50 тыс. долларов на детектива, чтобы доказать педофилию спасателя детей из пещеры Таиланда

Суд Калифорнии опубликовал документы судебного разбирательства между Илоном Маском и британским спелеологом Верном Ансвортом, помогавшим спасать детей из затопленной пещеры в Таиланде в 2018 году. Выяснилось, что предприниматель нанимал частного детектива ради поиска компрометирующей информации о спасателе, которого Маск дважды обвинял в педофилии, сообщает Tjournal.

Конфликт Маска и Ансворта начался в 2018 году, когда глава Tesla предложил эвакуировать школьников с помощью небольшой подводной лодки из деталей ракеты Falcon. Спелеолог раскритиковал план Маска, предложив предпринимателю "засунуть субмарину себе в задницу" и обвинив его в попытке попиариться на трагедии.

В ответ на это глава Tesla назвал дайвера "педо-парнем" ("pedo guy"), но вскоре извинился. Однако в августе в переписке с BuzzFeed News Маск назвал спасателя "детским насильником" и обвинил в женитьбе на 12-летней девочке. В сентябре Ансворт подал в суд на главу Tesla за распространение ложных и порочащих сведений.

Первое судебное заседание суда состоялось 10 мая 2019 года, а 16 сентября федеральный суд Калифорнии опубликовал документы, связанные с делом. Они показали, что предприниматель заплатил 50 тысяч долларов бывшему агенту британской разведки, ныне частному детективу, чтобы тот составил досье на спелеолога.

В отзыве на иск Маск также попросил судью прекратить дело, заявив, что назвать человека "педо-парнем" не то же самое, что обвинить в его педофилии.

В начале августа 2018 года юрист Маска Джерард Бирчал начал общаться с частным детективом по электронной почте и выслал ему список вопросов, составленный основателем Tesla. Расследование об Ансворте получило кодовое название "Project Rowena". 30 августа Бирчал получил досье с предположениями детектива о том, чем спелеолог занимался в Таиланде.

В отчете детектив указал, что Ансворту 63 года, а его жене — 30: "То есть, когда они впервые встретились, ей было 18-19, а ему — 52". Однако BuzzFeed News выяснил, что на тот момент девушке спасателя было 40 лет. Детектив также заявил, что посещение Ансвортом курортного города Паттайя "указывает на его стиль жизни": раз "там нет пещерных цепей", значит, можно предположить, что "спелеолог — секспат (человек, который приезжает в Азию, чтобы заниматься сексом с проститутками)". В суде Ансворт опроверг, что когда-либо был в Паттайе.

Юристы Ансворта назвали ходатайство Маска "отвратительной попыткой продолжить портить репутацию клиента без всяких подтвержденных доказательств". Маск подчеркнул, что не называл дайвера "педофилом" буквально, но отметил, что после получения досье от детектива подумал: "Ну, может он правда педофил?".

В показаниях Маск также сравнил Ансворта с Джеффри Эпштейном, которого подозревали в продаже несовершеннолетних девушек в секс-рабство: "Что, если у нас тут очередной Джеффри Эпштейн? Что, если он использует свою известность после спасательной операции, чтобы скрыть свои плохие поступки? Это было бы ужасно". Предприниматель подчеркнул, что никогда не разговаривал с детективом напрямую. Всю информацию ему "подробно пересказывал" его юрист.

Как сообщали Українські Новини, на Илона Маска подали в суд из-за его обвинений в педофилии.

Тем временем твиты Илона Маска будут проверять перед публикацией юристы, если решение одобрит суд.