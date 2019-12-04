Температура скакнет до -12: прогноз погоды в Украине на 5 декабря

5 декабря в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +2…+4 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, в Волынской и Ривненской областях 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -7…-12 градусов, днем -2…+3 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +4…+6 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью -5…-7 градусов, днем +4…+6 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью -6…-8 градусов, днем 0…+2 градуса. На севере Украины переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Полтавской области ночью местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем 0…+5 градусов. На востоке Украины переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем +2…-3 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем 0…+5 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем +1…+6 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью -2…-4 градуса, днем +3…+5 градусов. Как сообщали Українські Новини, в Украину идут антициклон Sarena и атмосферный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды. Тем временм ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю.