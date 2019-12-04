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04 декабря 2019, среда, 16:15 1572
Общество 2019-12-04T16:15:24+02:00
Українські Новини
Температура скакнет до -12: прогноз погоды в Украине на 5 декабря

Температура скакнет до -12: прогноз погоды в Украине на 5 декабря

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Зима. Фото: pixabay
Зима. Фото: pixabay

5 декабря в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +2…+4 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, в Волынской и Ривненской областях 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -7…-12 градусов, днем -2…+3 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +4…+6 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -5…-7 градусов, днем +4…+6 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -6…-8 градусов, днем 0…+2 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Полтавской области ночью местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем +2…-3 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем +1…+6 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью -2…-4 градуса, днем +3…+5 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идут антициклон Sarena и атмосферный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Тем временм ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю.

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Евгения Плихина. Фото: facebook.com/evaplikhina
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