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04 грудня 2019, середа, 16:15 34
Суспільство 2019-12-04T17:00:03+02:00
Українські Новини
Температура скакне до -12: прогноз погоди в Україні на 5 грудня

Температура скакне до -12: прогноз погоди в Україні на 5 грудня

Прогноз погоди, погода в Києві, погода в Карпатах, погода в Україні, погода в Одесі
Зима. Фото: pixabay
Зима. Фото: pixabay

5 грудня в Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +2...+4 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 градусів, у Волинській і Рівненській областях 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі -7...-12 градусів, вдень -2...+3 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі -4...-6 градусів, вдень +4...+6 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі -5...-7 градусів, вдень +4...+6 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі -6...-8 градусів, вдень 0...+2 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Полтавській області вночі місцями невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень 0...+5 градусів.

На сході України мінлива хмарність, місцями невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, удень +2...-3 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-9 градусів, вдень 0...+5 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень +1...+6 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі -2...-4 градуси, вдень +3...+5 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йдуть антициклон Sarena і атмосферний фронт: синоптик попередила про різку зміну погоди.

Тим часом крижаний циклон йде в Україну зі снігом і сильними вітрами: синоптик дала прогноз на тиждень.

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