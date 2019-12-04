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04 декабря 2019, среда, 15:49 1164
Происшествия 2019-12-04T17:00:04+02:00
Українські Новини
В Запорожье тысячи жителей и школа остались без отопления

В Запорожье тысячи жителей и школа остались без отопления

Теплоснабжение, тепло, Отключение тепла, Отопление, отопление в Запорожье

Около 10 тыс. жителей Запорожья и общеобразовательная школа №2 остались без отопления в среду из-за аварии на теплотрассе.

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Концерн Городские тепловые сети", передают Українськi Новини.

По данным ведомства, без отопления остались часть многоквартирных домов в Александровском районе города по улицам Школьная и Запорожская.

Сейчас ведутся аварийные работы, их планируется завершить до 5 декабря.

Как сообщали Українськi Новини, 25 ноября 13 тыс. человек остались без отопления из-за прорыва труб теплоснабжения в Светловодске Кировоградской области.

Также в конце ноября 233 высотных дома в Новом Раздоле и Новояворовске Львовской области, где уже были в этом году проблемы с отоплением, оставались без теплоснабжения из-за прорывов на теплотрассе.

Тем временем украинцы отдают за коммуналку больше трети дохода, с началом отопительного сезона все чаще возникают проблемы с некачественными услугами по высоким тарифам. Отметим, платежки за коммуналку можно оспорить, если услуги предоставляются ненадлежащем образом, а в некоторых случаях и вовсе не платить,

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Евгения Плихина. Фото: facebook.com/evaplikhina
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