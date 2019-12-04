Рада дозволила НКРЕКП встановлювати цінові обмеження у всіх сегментах ринку електроенергії

Верховна Рада дозволила Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) встановлювати цінові обмеження у всіх сегментах ринку електричної енергії.

За прийняття законопроєкту №2233 у другому читанні та в цілому проголосували 274 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

"У разі істотного коливання цін на ринку "на добу вперед" (РДВ), внутрішньодобовому ринку і балансуючому ринку та відповідно до методики, визначеної НКРЕКП, комісія має право встановлювати граничні ціни (тимчасові мінімальні і/або максимальні цінові межі) на РДВ, внутрішньодобовому ринку і балансуючому ринку для кожної торгової зони з відповідним обґрунтуванням. рівень граничних цін має впливати на формування вільної (ринкової) ціни мінімальним чином. Доцільність встановлення і рівень граничних цін у разі їх встановлення регулятор повинен переглядати не менше ніж один разу на шість місяців", - наголошується в порівняльній таблиці.

Також Рада дозволила НКРЕКП встановлювати тарифи на рівні собівартості на відпуск електроенергії виробникам електроенергії на теплоелектроцентралях (ТЕЦ) до 1 квітня 2020 року.

Крім того, до 31 грудня 2020 року НКРЕКП може обмежувати пропускну здатність, яка розподіляється на добових і місячних аукціонах, в частині міждержавних зв'язків між Україною та державами, які не є учасниками Енергетичного співтовариства.

Також НКРЕКП має право анулювати результати річного аукціону, на якому розподілена пропускна здатність на 2020 рік в частині міждержавних зв'язків між Україною та державами, які не є учасниками Енергоспівтовариства.

Як повідомляли Українські Новини, НКРЕКП хоче підвищити підвищити тариф "Укренерго" на передачу електроенергії на 36% з 2020.

Раніше Кабмін доручив "Нафтогазу" і НКРЕКП забезпечити імпорт газу з ЄС у Молдову без участі "Газпрому" з 2020.