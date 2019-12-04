Суд отпустил задержанного СБУ экс-руководителя Офиса крупных налогоплательщиков Бамбизова

Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в избрании меры пресечения для бывшего руководителя Офиса крупных налогоплательщиков Евгения Бамбизова. Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Игорь Черезов. "Суд не избрал никакой меры пресечения", - сказал он. По его словам, таким образом суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры. Адвокат сообщил, что на данный момент прокуратура подала на это решение апелляционную жалобу, рассмотрение которой состоится в январе. Он подозревается в том, что содействовал легализации доходов беглого бизнесмена Сергея Курченко по схеме покупки "Украинского медиа холдинга". Как сообщали Українськi Новини, в Киеве СБУ задержало главу правления государственного банка "Укрэксимбанк" Александра Гриценко. В марте ГПУ завершила расследование по делу беглого бизнесмена Курченко.