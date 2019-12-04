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  • Суд отпустил задержанного СБУ экс-руководителя Офиса крупных налогоплательщиков Бамбизова
04 декабря 2019, среда, 14:07 250
Политика 2019-12-04T14:07:03+02:00
Українські Новини
Суд отпустил задержанного СБУ экс-руководителя Офиса крупных налогоплательщиков Бамбизова

Суд отпустил задержанного СБУ экс-руководителя Офиса крупных налогоплательщиков Бамбизова

Евгений Бамбизов, офис крупных налогоплательщиков, СБУ, мера пресечения
Евгений Бамбизов. Фото: пресс-служба
Евгений Бамбизов. Фото: пресс-служба

Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в избрании меры пресечения для бывшего руководителя Офиса крупных налогоплательщиков Евгения Бамбизова.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Игорь Черезов.

"Суд не избрал никакой меры пресечения", - сказал он.

По его словам, таким образом суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры.

Адвокат сообщил, что на данный момент прокуратура подала на это решение апелляционную жалобу, рассмотрение которой состоится в январе.

Он подозревается в том, что содействовал легализации доходов беглого бизнесмена Сергея Курченко по схеме покупки "Украинского медиа холдинга".

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве СБУ задержало главу правления государственного банка "Укрэксимбанк" Александра Гриценко.

В марте ГПУ завершила расследование по делу беглого бизнесмена Курченко.

 

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