Суд отпустил задержанного СБУ экс-руководителя Офиса крупных налогоплательщиков Бамбизова

Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в избрании меры пресечения для бывшего руководителя Офиса крупных налогоплательщиков Евгения Бамбизова.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Игорь Черезов.

"Суд не избрал никакой меры пресечения", - сказал он.

По его словам, таким образом суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры.

Адвокат сообщил, что на данный момент прокуратура подала на это решение апелляционную жалобу, рассмотрение которой состоится в январе.

Он подозревается в том, что содействовал легализации доходов беглого бизнесмена Сергея Курченко по схеме покупки "Украинского медиа холдинга".

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве СБУ задержало главу правления государственного банка "Укрэксимбанк" Александра Гриценко.

В марте ГПУ завершила расследование по делу беглого бизнесмена Курченко.