Суд відпустив затриманого СБУ екс-керівника Офісу великих платників податків Бамбізова

Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі в обранні запобіжного заходу для колишнього керівника Офісу великих платників податків Євгена Бамбізова.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Ігор Черезов.

"Суд не обрав жодного запобіжного заходу", - сказав він.

За його словами, таким чином суд відмовив у задоволенні клопотання прокуратури.

Адвокат повідомив, що на даний момент прокуратура подала на це рішення апеляційну скаргу, розгляд якої відбудеться у січні 2020 року.

Він підозрюється в тому, що сприяв легалізації доходів побіжного бізнесмена Сергія Курченка за схемою покупки "Українського медіа холдингу".

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві СБУ затримала голову правління державного банку "Укрексімбанк" Олександра Гриценка.

У березні ГПУ завершила розслідування по справі бізнесмена Курченко.