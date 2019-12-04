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04 грудня 2019, середа, 14:07 24
Політика 2019-12-04T15:45:03+02:00
Українські Новини
Суд відпустив затриманого СБУ екс-керівника Офісу великих платників податків Бамбізова

Суд відпустив затриманого СБУ екс-керівника Офісу великих платників податків Бамбізова

Бамбізов, Офіс великих платників податків, СБУ, Міра запобіжного заходу
Євген Бамбізов. Фото: прес-служба
Євген Бамбізов. Фото: прес-служба

Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі в обранні запобіжного заходу для колишнього керівника Офісу великих платників податків Євгена Бамбізова.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Ігор Черезов.

"Суд не обрав жодного запобіжного заходу", - сказав він.

За його словами, таким чином суд відмовив у задоволенні клопотання прокуратури.

Адвокат повідомив, що на даний момент прокуратура подала на це рішення апеляційну скаргу, розгляд якої відбудеться у січні 2020 року.

Він підозрюється в тому, що сприяв легалізації доходів побіжного бізнесмена Сергія Курченка за схемою покупки "Українського медіа холдингу".

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві СБУ затримала голову правління державного банку "Укрексімбанк" Олександра Гриценка.

У березні ГПУ завершила розслідування по справі  бізнесмена Курченко.

 

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