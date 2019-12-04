Кабмин назначил своего представителя в набсовет Ощадбанка

Кабинет Министров назначил членом наблюдательного совета Государственного Ощадного банка Тараса Кириченко.

Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

"Кабмин ввел в набсовет Ощадбанка Тараса Кириченко, как представителя Кабмина", - написал он.

Инициалы Кириченко совпадают с экс-предправления Правэкс-банка.

Ранее Кабинет Министров назначил членом наблюдательного совета Государственного Ощадного банка дочь председателя Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Игоря Пашко Юлию Пашко.

Пашко назначена членом набсовета Ощадбанка как представитель государства от комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Как сообщали Українські Новини, Правэкс-банк решил освободить от обязанностей председателя правления Тараса Кириченко с 30 сентября и назначить вместо него Джанлуку Корриаса с 1 октября.

Министерство финансов объявило новый конкурс по отбору банков для выплат бюджетникам и пенсионерам.

Национальный банк в ноябре оштрафовал Европромбанк на 400 тыс. гривен, Мегабанк – на 200 тыс. гривен, Радабанк – на 300 тыс. гривен и Ощадбанк – на 200 тыс. гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.