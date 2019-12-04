Конец эпохи: Ларри Пейдж и Сергей Брин окончательно отходят от управления Google

Основатели крупнейшей корпорации Google Ларри Пейдж и Сергей Брин отошли от управления материнской структурой компании, холдингом Alphabet. Об этом сообщает АР.

Пейдж занимал пост генерального директора, а Брин был президентом холдинга.

Так, сообщается, что новым главой Alphabet стал гендиректор Google Сундар Пичай, который будет теперь совмещать два руководящих поста. Пейдж и Брин продолжат работу в холдинге членами совета директоров.

Сами Пейдж и Брин рассказали, что приняли данное решение из-за желания упростить структуру менеджмента Alphabet.

“Пора взять на себя роль гордых родителей, предлагая советы и любовь, но не ежедневное урчание”, - говорится в письме Пейджа и Брин.

Сергей Брин и Ларри Пейдж создали Google в 1998 году. В 2015 году компанию реорганизовали в холдинг Alphabet. Тогда же Google возглавил Сундар Пичай.

Издание The New York Times называет это концом эпохи для Google, ведь Пейдж и Брин олицетворяли компании с момента основания и были двумя самыми влиятельными деятелями технологической отрасли наравне с учредителями Apple и Microsoft, Стивом Джобсом и Биллом Гейтсом.

Как сообщали Українські Новини, Google спас 149 стран от взлома российских хакеров, разослав 12 тысяч сообщений с предупреждением об угрозе.

Также недавно Google обновил правила размещения политической рекламы и ввел существенные ограничения.