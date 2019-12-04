Сегодня Введение в храм Пресвятой Богородицы: как привлечь благосостояние в дом

Сегодня, 4 декабря, отмечается значимый в православии праздник – Введение в храм Пресвятой Богородицы, часто называемый в народе Третей Пречистой. Помимо запретов, дабы не накликать на себя беду, в этот день также существуют традиции для привлечения счастья, богатства и успеха на целый год.

О том, как отметить Введение с почетом и пользой для себя, расскажут Українські Новини.

Празднованием Третей Пречистой зима вступает во владения. Начинавшиеся морозы называли Введенскими, однако часто приходили и оттепели. Говорили, если до Введения выпадет снег, то он непременно растает, а если снег пойдет после Введения, то ляжет зима.

Народ стремился 4 декабря всеми силами накликать на весь год для семьи благополучие и богатство, поэтому избегали кому-либо одалживать – это к убыткам и несчастьям.

Кроме того, не жаловали и ранних гостей, ведь они могут принести с собой беду. Если зайдет старый, немощный или бедный – хорошего ждать точно не стоит, однако если первым постучится красивый человек, а еще и при деньгах – весь год в доме будут финансы и здоровье.

В старину девушки в ночь на Введение ходила освящать воду, но с особыми традициями: они набирали воду, где сходятся три ручья и проливали ее между двух огней. Такую воду выпивали против болезней и сглаза, а также для любовных чар.

Так как праздник считается большим и в церкви, на весь день стоит отказаться от необязательной работы, ремонта, уборки. Не стоит ругаться и сквернословить, отказаться на день от вредных привычек. Также не желательно заниматься каким-либо рукоделием.

Приметы:

коли на Введение мороз - все зимние праздники будут морозные, тепло - все праздники теплые;

Введенские морозы рукавицы на мужика надевают, стужу устанавливают, зиму на ум наставляют;

Введение - ворота зимы;

если с Введения ляжет глубокая зима - готовь закрома, будет богатый урожай хлеба.

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