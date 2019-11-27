подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.15 26.65
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Сегодня чтят память Святого апостола Филиппа: история, приметы и традиции дня
27 ноября 2019, среда, 06:55 48
Lifestyle 2019-11-27T06:55:02+02:00
Українські Новини
Сегодня чтят память Святого апостола Филиппа: история, приметы и традиции дня

Сегодня чтят память Святого апостола Филиппа: история, приметы и традиции дня

День Святого Филиппа, Память святых, Православие, Православный праздник, Христианские праздники
Святой Филипп.Фото: azbyka.ru
Святой Филипп.Фото: azbyka.ru

27 ноября, сегодня православные верующие отмечают день памяти Святого апостола Филиппа. В народе этот праздник носит название "Филиппов  день" или "Филипповки". Українські Новини расскажут приметы и историю происхождения праздника.

Апостол Филипп был одним из 12 последователей Христа, и по зову Спасителя пошел за Ним. На Тайной Вечере он спрашивал Иисуса о Небесном Отце, а после Его смерти продолжал проповедовать Божье Слово, при этом в своих странствиях совершая все новые чудеса.

Пребывая в Греции, на него и на всех христиан посыпались разные обвинения от  иудеев всевозможные обвинения. Они набросились на него, однако вдруг поголовно злоумышленники ослепли и лишь по молитве апостола Филиппа волнения рассеялись – люди прозрели и чудо заставило их уверовать в Божью силу.

Среди других его деяние – исцеление слепоты дочери жителя города Азота, вернул к жизни высохшие руки начальника города, хотевшего ударить апостола, а также воскресил умершего отрока. Его деяния вселяли в людей веру и спасали чужие жизни.

Филипп сумел обратить в христианскую веру целую страну – Эфиопию. Он был из тех святых, которые пострадали за христианскую веру. Святого пытали, чтобы тот отрекся от веры в Бога. Но никакие муки не смогли заставить Филиппа отречься от своей веры.

Апостола Филиппа распяли на кресте. За жестокие деяния горожан Бог сослал на них бедствие землетрясения, и даже тогда апостол продолжал молиться о спасении тех, кто его засудил к смерти. Видя гнев Божий, многие приняли веру, а святой почил на кресте.

 Традиции

Филиппов праздник – канун начала Рождественского поста. В эту неделю начинались так называемые "бабьи засидки" или куделица, во время которых женщины собирались за вечерним посиделками и пряжей, и на таких собраниях часто пели и беседовали за ткацким станом.

В праздник заканчивался сезон свадеб, все готовились к посту. Часто можно было заметить, как гадают девушки. За столом они незаметно прятали кусок говядины и прятали его под подушку со словами "Суженый-ряженый! Приди ко мне во сне заговеться". Согласно гаданиям, в эту ночь должен был присниться жених.

К святому апостолу Филиппу обращаются за исцелением от болезней как для себя, так и для родных. Также стоит попросить о помощи с любыми сложными жизненными ситуациями и возобновлении духовных сил.

На филипповки по народным поверьям было принято выносить во двор еду для домового, чтобы в доме скот водился. Верили, что рядом с домовым всегда ходит лошадь и его в этот день можно заметить за поением или кормлением животного.

Приметы

Если дождь грянул, то будет хороший урожай пшеницы.

Если на Филиппа снег идет, а небо затянуто облаками – май будет ненастным.

Филиппов день выдался теплым, с утра нет инея – грядет неурожайный год.

Если на Филиппов день облачно или снежно – ждать ненастья в мае;

Если ворона в праздник каркнет – ждать оттепели

 

Ранее Українські Новини рассказали о том, что нужно успеть сделать в последнюю неделю осени, а также о запретах в День архистратига Михаила. 

Больше новостей о: День Святого Филиппа Память святых Православие Православный праздник Христианские праздники

Архив
Новости
Зеленскому подарили велосипед в Эстонии. Хорошо, что не рояль 07:00 Новости дня
Сегодня Тимошенко празднует 59-летие 06:01
Выдающемуся ученому Борису Патону исполняется 101 год 06:00
Пенсии. Фото: censor.net
Пенсии жителям оккупированных территорий могут начать выплачивать без справки переселенца 06:00
Под Киевом женщина бросилась под поезд и скончалась от смертельных травм 23:48
больше новостей
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий: сколько получат украинцы 05:35 Инфографика
Первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года 23:55
Зеленский хочет уменьшить лимит продажи земли в одни руки 23:40
Зеленский в разговоре с Путиным заявил о необходимости вернуть все пропавшее с украинских кораблей 22:24
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
больше новостей
"Борис Патон. Человек будущего": "Интер" снял документальный проект ко дню рождения известного ученого 17:22
Пожар в селе. Скриншот видео
Из-за обстрела боевиков на Донбассе загорелось село 08:55
Подозреваемый в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко вышел из СИЗО под залог в 570 тыс. гривен 12:24
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
Константин Кулик назначен начальником следствия в СБУ, - журналист 12:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok