Сегодня чтят память Святого апостола Филиппа: история, приметы и традиции дня

27 ноября, сегодня православные верующие отмечают день памяти Святого апостола Филиппа. В народе этот праздник носит название "Филиппов день" или "Филипповки". Українські Новини расскажут приметы и историю происхождения праздника.

Апостол Филипп был одним из 12 последователей Христа, и по зову Спасителя пошел за Ним. На Тайной Вечере он спрашивал Иисуса о Небесном Отце, а после Его смерти продолжал проповедовать Божье Слово, при этом в своих странствиях совершая все новые чудеса.

Пребывая в Греции, на него и на всех христиан посыпались разные обвинения от иудеев всевозможные обвинения. Они набросились на него, однако вдруг поголовно злоумышленники ослепли и лишь по молитве апостола Филиппа волнения рассеялись – люди прозрели и чудо заставило их уверовать в Божью силу.

Среди других его деяние – исцеление слепоты дочери жителя города Азота, вернул к жизни высохшие руки начальника города, хотевшего ударить апостола, а также воскресил умершего отрока. Его деяния вселяли в людей веру и спасали чужие жизни.

Филипп сумел обратить в христианскую веру целую страну – Эфиопию. Он был из тех святых, которые пострадали за христианскую веру. Святого пытали, чтобы тот отрекся от веры в Бога. Но никакие муки не смогли заставить Филиппа отречься от своей веры.

Апостола Филиппа распяли на кресте. За жестокие деяния горожан Бог сослал на них бедствие землетрясения, и даже тогда апостол продолжал молиться о спасении тех, кто его засудил к смерти. Видя гнев Божий, многие приняли веру, а святой почил на кресте.

Традиции

Филиппов праздник – канун начала Рождественского поста. В эту неделю начинались так называемые "бабьи засидки" или куделица, во время которых женщины собирались за вечерним посиделками и пряжей, и на таких собраниях часто пели и беседовали за ткацким станом.

В праздник заканчивался сезон свадеб, все готовились к посту. Часто можно было заметить, как гадают девушки. За столом они незаметно прятали кусок говядины и прятали его под подушку со словами "Суженый-ряженый! Приди ко мне во сне заговеться". Согласно гаданиям, в эту ночь должен был присниться жених.

К святому апостолу Филиппу обращаются за исцелением от болезней как для себя, так и для родных. Также стоит попросить о помощи с любыми сложными жизненными ситуациями и возобновлении духовных сил.

На филипповки по народным поверьям было принято выносить во двор еду для домового, чтобы в доме скот водился. Верили, что рядом с домовым всегда ходит лошадь и его в этот день можно заметить за поением или кормлением животного.

Приметы

Если дождь грянул, то будет хороший урожай пшеницы.

Если на Филиппа снег идет, а небо затянуто облаками – май будет ненастным.

Филиппов день выдался теплым, с утра нет инея – грядет неурожайный год.

Если на Филиппов день облачно или снежно – ждать ненастья в мае;

Если ворона в праздник каркнет – ждать оттепели

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