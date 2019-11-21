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  • Сегодня православные христиане отмечают день Архангела Михаила: что можно и нельзя делать
21 ноября 2019, четверг, 07:00 945
Жизнь 2019-11-21T07:00:03+02:00
Українські Новини
Сегодня православные христиане отмечают день Архангела Михаила: что можно и нельзя делать

Сегодня православные христиане отмечают день Архангела Михаила: что можно и нельзя делать

Христианство, Православный праздник
Архангел Михаил. Фото: valaam.store
Архангел Михаил. Фото: valaam.store

21 ноября православные христиане празднуют Собор Архистратига Михаила. Православная Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. На иконах Михаил изображается с огненным мечом в руке или копьем, низвергающим дьявола. В народе этот праздник прозвали "Михайлов день".

Согласно Священному Писанию и Преданию, Михаил - покровитель человеческого рода, предводитель ("архистратиг") небесного воинства в битве со злыми силами. Архистратиг – это главнокомандующий небесного войска, то есть Архангел Михаил – главкономандующий Сил Небесных, и обращения к святому Михаилу – это очень сильная молитва от врагов.

Архангел Михаил является также и покровителем столицы Украины, города Киева, и поэтому праздник Дня Михаила - в какой -то мере даже всеукраински й. А также перед иконой собора Архангела Михаила часто моляться о защите от зла и всяких темных сил, о защите от любых врагов людских, при стихийном бедствии, и даже о помощи в исцелении от любой болезни или о помощи в далеком пути. Также иконы Архангела Михаила часто дарят как оберег военным или морякам - считается, что архистратиг оберегает их от зла.

В День Святого Михаила есть и свои традиции, соблюдать которые привыкли православные христиане. 

  • В День архистратига Михаила православные отправляются в церковь, чтобы поставить свечу святому Михаилу и помолиться в первую очередь с просьбами о защите от недоброжелателей и врагов.
  • Также православные верующие считают, что именно архангел Михаил встречает после смерти души у входа в рай и у него записана жизнь каждого из людей - поэтому в Михайлов день на Руси вспоминали об усопших в поминальных записках в церкви.
  • В ноябре на Руси заканчивался сбор урожая, поэтому в Михайлов день накрывали обильные столы - тем более, что через неделю начинался Рождественский (Филипповский) пост.

Есть в День архистратига Михаила и свои запреты. И главный из них - это то, что в этот день ни в коем случае нельзя быть корыстным и делать что-то ради собственной выгоды. 

  • Выполнять тяжелую работу.
  • Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
  • Ссориться и повышать голос.
  • Ничего не рубить, не резать и не ткать. .
  • На Михайлов день нельзя преследовать корыстные цели, делать что-то ради собственной выгоды. 

 Напомним, что ранее Українські Новини писали про Михайлово чудо: почему 19 сентября нельзя мыть голову и тратить деньги.

Также сообщалось и о поверьях и приметах в день Архангела Михаила, и о силе молитвы архистратигу.

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