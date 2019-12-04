Сьогодні Введення у храм Пресвятої Богородиці: як залучити добробут у дім

Сьогодні, 4 грудня, відзначається значуще у православ'ї свято – Введення в храм Пресвятої Богородиці, часто зване в народі Третьою Пречистою. Крім заборон, щоб не накликати на себе біду, у цей день також існують традиції для залучення щастя, багатства і успіху на цілий рік.

Про те, як відзначити Введення з пошаною і користю для себе, розкажуть Українські Новини.

Святкуванням Третьої Пречистої зима вступає у володіння. Починалися морози, які називалися Введенськими, або приходили відлиги. Говорили, якщо до свята випаде сніг, то він неодмінно розтане, а якщо сніг піде після Введення, то ляже зима.

Народ прагнув 4 грудня всіма силами накликати на весь рік для родини добробут і багатство, тому уникали будь-кому позичати – це до збитків і нещасть.

Крім того, не жалували і ранніх гостей, адже вони можуть принести з собою біду. Якщо зайде старий, немічний чи бідний – доброго чекати точно не варто, однак якщо першим постукає гарна людина, а ще й при грошах – весь рік у хаті будуть фінанси та здоров'я.

В старовину дівчата в ніч на Введення ходила освячувати воду, але з особливими традиціями: вони набирали воду, де сходяться три струмки і проливали її між двох вогнів. Таку воду випивали проти хвороб і зурочення, а також для любовних чар.

Так як свято вважається великим і в церкві, на весь день варто відмовитися від необов'язкової роботи, ремонту, прибирання. Не варто сваритися і лихословити, відмовитися на день від шкідливих звичок. Також не бажано займатися рукоділлям.

Прикмети:

якщо на Введення мороз - усі зимові свята будуть морозні, тепло - усі свята теплі;

Введенські морози рукавиці на мужика надягають, холоднечу встановлюють, зиму на розум наставляють;

Введення - ворота зими;

якщо з Введення ляже глибока зима - готуй засіки, буде багатий урожай хліба.

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