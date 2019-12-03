Гонконг стал самым популярным туристическим городом в мире

Гонконг сохранил свои лидирующие позиции в рейтинге наиболее посещаемых городов мира, несмотря на снижение количества гостей. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на Bloomberg.

Также в топ-5 самых посещаемых городов мира вошли Бангкок, Макао, Сингапур и Лондон.

По словам экспертов, баллы в рейтинге сможет быстро набрать египетский курорт Хургада. Этот город, который вошел в сотню в прошлом году, поднимется с 82 места на 63.

Вместе с тем значительно пошатнулись позиции у европейских городов — Барселоны, Милана и Вены.



Как сообщали Українські Новини, Министерство иностранных дел рекомендовало украинцам ограничить передвижение и избегать мест массового скопления в Гонконге в связи с обострением ситуации с безопасностью после массовых протестов в стране.



Еще летом в Гонконге начались протесты против внесения изменений в закон об экстрадиции. Это был один из крупнейших протестов в истории Гонконга.



Новый законопроект предлагал разрешить экстрадицию лиц, которых обвиняет в преступлениях власть материкового Китая, Тайваня и Макао. Противники поправок опасаются, что закон об экстрадиции смогут использовать против политических оппонентов китайского правительства, проживающих в Гонконге.



Тем временем глава администрации Гонконга пообещала отозвать законопроект об экстрадиции.