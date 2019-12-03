подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.1 26.65
˟
03 декабря 2019, вторник, 23:10 43
Lifestyle 2019-12-03T23:30:01+02:00
Українські Новини
Гонконг стал самым популярным туристическим городом в мире

Гонконг стал самым популярным туристическим городом в мире

Туристические города, Туризм, Гонконг
Гонконг. Фото: pixabay
Гонконг. Фото: pixabay

Гонконг сохранил свои лидирующие позиции в рейтинге наиболее посещаемых городов мира, несмотря на снижение количества гостей. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на Bloomberg.

Также в топ-5 самых посещаемых городов мира вошли Бангкок, Макао, Сингапур и Лондон.

По словам экспертов, баллы в рейтинге сможет быстро набрать египетский курорт Хургада. Этот город, который вошел в сотню в прошлом году, поднимется с 82 места на 63.

Вместе с тем значительно пошатнулись позиции у европейских городов — Барселоны, Милана и Вены.


Как сообщали Українські Новини, Министерство иностранных дел рекомендовало украинцам ограничить передвижение и избегать мест массового скопления в Гонконге в связи с обострением ситуации с безопасностью после массовых протестов в стране.

Еще летом в Гонконге начались протесты против внесения изменений в закон об экстрадиции. Это был один из крупнейших протестов в истории Гонконга. 

Новый законопроект предлагал разрешить экстрадицию лиц, которых обвиняет в преступлениях власть материкового Китая, Тайваня и Макао. Противники поправок опасаются, что закон об экстрадиции смогут использовать против политических оппонентов китайского правительства, проживающих в Гонконге.

Тем временем глава администрации Гонконга пообещала отозвать законопроект об экстрадиции.

Больше новостей о: Туристические города Туризм Гонконг

Архив
Новости
Зеленский перед встречей в "нормандском формате" решил провести заседание СНБО 22:40
Рада призвала Зеленского подать заявку на получение плана действий по членству в НАТО 22:06
В Офисе Президента утвердили 5 сценариев реинтеграции Донбасса 21:55
Платформа Бойко требует снизить тарифы 21:51
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
больше новостей
Потрясение для экономики: финансист объяснил ситуацию на валютном рынке 05:50
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Главу "Укравтодора" могут лишить депутатского мандата 08:38
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика
Поезд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрии показали, как будут выглядеть вагоны ночных поездов нового поколения 23:28
больше новостей
Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
Поезд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрии показали, как будут выглядеть вагоны ночных поездов нового поколения 23:28
Соболеву, автомобиль которого обстреляли в центре Киева, угрожал скандальный судья, - СМИ 09:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok