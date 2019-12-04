подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.1 26.65
˟
  • Новости
  • Экономика
  • В Киеве дорожает перевозка детей в такси из-за штрафов за отсутствие автокресел
04 декабря 2019, среда, 05:55 24
Экономика 2019-12-04T06:00:01+02:00
Українські Новини
В Киеве дорожает перевозка детей в такси из-за штрафов за отсутствие автокресел

В Киеве дорожает перевозка детей в такси из-за штрафов за отсутствие автокресел

Перевозка детей, Uklon
Такси. Фото: finance.bigmir.net
Такси. Фото: finance.bigmir.net

Одна из самых популярных служб такси в Украине Uklon намерена ввести отдельный класс такси "Детский" в 1 квартале 2020 после того, как как в Украине ввели штрафы за перевозку детей без автокресла.

Об этом Українським Новинам сообщил операционный директор компании Сергей Смусь.

"В первом квартале 2020 года появится отдельный класс "Детский", который позволит отдавать такие заказы только тем водителям, у которых есть детское кресло", - сказал он.

По его словам, после введения штрафов за перевозку детей без автокресел компания провела опрос среди водителей и определила, что у 1000 есть собственные детские кресла и этого более, чем достаточно, так как % заказов с детьми небольшой.

В то же время Uklon уже ведет переговоры с дистрибьюторами детских кресел по вопросам поставки их для водителей, подключенных к сервису.

"Минимальный рост тарифов с опцией "детское кресло" возможен, так как часть водителей специально будут покупать кресла, чтобы обслуживать клиентов с детьми", - добавил Смусь.

При этом он сообщил, что сейчас есть отказы от заказов среди водителей, так как клиенты не указывают в комментарии к заказу, что они будут с ребенком и водители боятся везти таких клиентов без автокресла.

Однако дефицита автокресел пока не наблюдается.

Также Українським Новинам в пресс-службе еще одного сервиса такси Bolt рассказали, что рассматривают возможность создания в Украине отдельной категории авто с детскими креслами.

"Мы приветствуем решение Верховной Рады относительно усиления ответственности водителей за нарушения при использовании средств пассивной безопасности в процессе перевозки детей... В некоторых странах, где работает сервис Bolt, есть отдельная категория авто, оборудованных детскими креслами. Сейчас мы заимствуем опыт и рассматриваем возможность создания отдельной категории авто с детскими креслами в Украине", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в компании считают, что это поможет улучшить безопасность на дорогах и значительно уменьшит детский травматизм при ДТП.

Обязанность водителей использовать средства пассивной безопасности (детские кресла, ремни безопасности для водителя и пассажиров), предусмотрена правилами дорожного движения, не менялась и существует уже довольно давно.

Также в компании отметили, что Bolt всегда рекомендует своим водителям не выполнять поездки, если среди пассажиров есть дети до 12 лет или дети, рост которых меньше 145 см (даже в сопровождении взрослых), в случае, если авто водителя не оборудовано средствами пассивной безопасности (детским креслом для перевозки детей).

Как сообщали Українські Новини, одну из самых популярных служб такси лишили лицензии на перевозку людей в Лондоне.

Также Мининфраструктуры хочет упростить регистрацию перевозчиков такси.

Больше новостей о: Перевозка детей Uklon

Архив
Новости
Минимальная пенсия выросла за год на 67 гривен: сколько Пенсионный фонд потратил на пенсии и льготы 06:01 Инфографика
Гривна снова подскочила: официальный курс валют от НБУ на 4 декабря 06:00
В Украину идут антициклон и атмосферный фронт: синоптик предупредила о резко смене погоды 06:00 Карта
В Киеве дорожает перевозка детей в такси из-за штрафов за отсутствие автокресел 05:55
За некачественную коммуналку можно не платить: как сэкономить деньги 05:50
больше новостей
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Главу "Укравтодора" могут лишить депутатского мандата 08:38
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика
Похолодает до -10 и выпадет снег: прогноз погоды на вторник 14:23 Карта
Сегодня по всей Украине ухудшится погода: 4 области завалит густым снегом 08:20
больше новостей
Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено
Цены на две трети продуктов взлетели вверх с начала года: список 16:00
"Укрзализныця" хочет повышать цены на билеты каждый месяц с марта 2020 14:44
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok