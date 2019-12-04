В Киеве дорожает перевозка детей в такси из-за штрафов за отсутствие автокресел

Одна из самых популярных служб такси в Украине Uklon намерена ввести отдельный класс такси "Детский" в 1 квартале 2020 после того, как как в Украине ввели штрафы за перевозку детей без автокресла.

Об этом Українським Новинам сообщил операционный директор компании Сергей Смусь.

"В первом квартале 2020 года появится отдельный класс "Детский", который позволит отдавать такие заказы только тем водителям, у которых есть детское кресло", - сказал он.

По его словам, после введения штрафов за перевозку детей без автокресел компания провела опрос среди водителей и определила, что у 1000 есть собственные детские кресла и этого более, чем достаточно, так как % заказов с детьми небольшой.

В то же время Uklon уже ведет переговоры с дистрибьюторами детских кресел по вопросам поставки их для водителей, подключенных к сервису.

"Минимальный рост тарифов с опцией "детское кресло" возможен, так как часть водителей специально будут покупать кресла, чтобы обслуживать клиентов с детьми", - добавил Смусь.

При этом он сообщил, что сейчас есть отказы от заказов среди водителей, так как клиенты не указывают в комментарии к заказу, что они будут с ребенком и водители боятся везти таких клиентов без автокресла.

Однако дефицита автокресел пока не наблюдается.

Также Українським Новинам в пресс-службе еще одного сервиса такси Bolt рассказали, что рассматривают возможность создания в Украине отдельной категории авто с детскими креслами.

"Мы приветствуем решение Верховной Рады относительно усиления ответственности водителей за нарушения при использовании средств пассивной безопасности в процессе перевозки детей... В некоторых странах, где работает сервис Bolt, есть отдельная категория авто, оборудованных детскими креслами. Сейчас мы заимствуем опыт и рассматриваем возможность создания отдельной категории авто с детскими креслами в Украине", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в компании считают, что это поможет улучшить безопасность на дорогах и значительно уменьшит детский травматизм при ДТП.

Обязанность водителей использовать средства пассивной безопасности (детские кресла, ремни безопасности для водителя и пассажиров), предусмотрена правилами дорожного движения, не менялась и существует уже довольно давно.

Также в компании отметили, что Bolt всегда рекомендует своим водителям не выполнять поездки, если среди пассажиров есть дети до 12 лет или дети, рост которых меньше 145 см (даже в сопровождении взрослых), в случае, если авто водителя не оборудовано средствами пассивной безопасности (детским креслом для перевозки детей).

Как сообщали Українські Новини, одну из самых популярных служб такси лишили лицензии на перевозку людей в Лондоне.

Также Мининфраструктуры хочет упростить регистрацию перевозчиков такси.