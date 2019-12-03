Рада закликала Зеленського подати заявку на отримання плану дій щодо членства в НАТО

Верховна Рада закликала Президента Володимира Зеленського подати в грудні 2019 року заявку на отримання плану дій щодо членства (ПДЧ) в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

За ухвалення проекту постанови №2327 в цілому проголосували 284 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.



Парламентарії закликали Зеленського забезпечити підготовку і подання в грудні 2019 року в Північноатлантичну раду НАТО і Генеральному секретарю НАТО звернення про підтвердження наміру України отримати ПДЧ в НАТО.



Рада також уповноважила голову парламенту Дмитра Разумкова на підписання документів, спільно із Зеленським і прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, необхідних для підтвердження наміру України отримати ПДЧ в НАТО.



Крім цього, Рада закликала парламенти країн - членів НАТО посприяти отриманню Україною ПДЧ в НАТО. Ініціаторами постанови виступили депутати фракції "Європейська солідарність".



Як повідомляли Українські Новини, Генеральний секретар НАТО вважає недоцільним відновлення Україною заявки на ПДЧ в альянсі.



Також помічник Трампа пояснив, чому Україну поки не приймуть до НАТО.