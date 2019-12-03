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03 грудня 2019, вівторок, 22:11 24
Зовнішня політика 2019-12-03T23:30:01+02:00
Українські Новини
Рада закликала Зеленського подати заявку на отримання плану дій щодо членства в НАТО

Рада закликала Зеленського подати заявку на отримання плану дій щодо членства в НАТО

Верховная Рада, Володимир Зеленський, ПДЧ, Нато
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Верховна Рада закликала Президента Володимира Зеленського подати в грудні 2019 року заявку на отримання плану дій щодо членства (ПДЧ) в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

За ухвалення проекту постанови №2327 в цілому проголосували 284 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Парламентарії закликали Зеленського забезпечити підготовку і подання в грудні 2019 року в Північноатлантичну раду НАТО і Генеральному секретарю НАТО звернення про підтвердження наміру України отримати ПДЧ в НАТО.

Рада також уповноважила голову парламенту Дмитра Разумкова на підписання документів, спільно із Зеленським і прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, необхідних для підтвердження наміру України отримати ПДЧ в НАТО.

Крім цього, Рада закликала парламенти країн - членів НАТО посприяти отриманню Україною ПДЧ в НАТО. Ініціаторами постанови виступили депутати фракції "Європейська солідарність".

Як повідомляли Українські Новини, Генеральний секретар НАТО вважає недоцільним відновлення Україною заявки на ПДЧ в альянсі.

Також помічник Трампа пояснив, чому Україну поки не приймуть до НАТО.

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