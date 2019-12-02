Романтика, эротичное белье и роскошь: какие покупки благоприятнее всего совершить во вторник

Начало декабря принесло гипер-скидки во всех онлайн-магазинах в Украине. Те, кто не успел в Черную пятницу приобрести необходимые товары по выгодным ценам, успевает это сделать сегодня. Узнайте, какие прогнозы дают астрологи на вторник, 3 декабря по Лунному календарю от Astroworld.

Вторник 3 декабря благоприятен для покупки

товаров для дома

дестких игрушек

журналов, газет

средств коммуникации

качественной косметики

красивых вещей

интимных товаров

эротичного нижнего белья

бытовой техники

персонального гороскопа, книг по астрологии

предметов для занятий спортом

механических приборов для оборудования

гаджетов

крупногабаритной бытовой техники

День неблагоприятен для покупки

постельного белья

зеркала

лекарств

Вторник принесет романтическое настроение, улучшит понимание и усилит притяжение между представителями противоположных полов. День благоприятен для новых знакомств, свидания.

В тоже время астрологи рекомендуют избегать лести,и не быть самим слишком падкими на похвалу. Помните и о том, что слова сейчас имеют большую силу, старайтесь общаться с теми, кто искренне желает вам добра. Старайтесь мыслить позитивно, светлые и добрые замыслы этого дня смогут осуществиться довольно легко в самое ближайшее время.

Ранее Українські Новини рассказали о том, что чаще всего нужно покупать в интернете, а также, когда в декабре ворожить на суженого.