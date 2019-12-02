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  • Романтика, эротичное белье и роскошь: какие покупки благоприятнее всего совершить во вторник
02 декабря 2019, понедельник, 21:00 310
Lifestyle 2019-12-02T21:25:39+02:00
Українські Новини
Романтика, эротичное белье и роскошь: какие покупки благоприятнее всего совершить во вторник

Романтика, эротичное белье и роскошь: какие покупки благоприятнее всего совершить во вторник

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Шоппинг.Скидки.Фото: pixabay
Шоппинг.Скидки.Фото: pixabay

Начало декабря принесло гипер-скидки во всех онлайн-магазинах в Украине. Те, кто не успел в Черную пятницу приобрести необходимые товары по выгодным ценам, успевает это сделать сегодня. Узнайте, какие прогнозы дают астрологи на вторник, 3 декабря по Лунному календарю от Astroworld.

Вторник 3 декабря благоприятен для покупки

  • товаров для дома
  • дестких игрушек
  • журналов, газет
  • средств коммуникации
  • качественной косметики
  • красивых вещей
  • интимных товаров
  • эротичного нижнего белья
  • бытовой техники
  • персонального гороскопа, книг по астрологии
  • предметов для занятий спортом
  • механических приборов для оборудования
  • гаджетов
  • крупногабаритной бытовой техники

День неблагоприятен для покупки

  • постельного белья
  • зеркала
  • лекарств

Вторник принесет романтическое настроение, улучшит понимание и усилит притяжение между представителями противоположных полов. День благоприятен для новых знакомств, свидания.

В тоже время астрологи рекомендуют избегать лести,и не быть самим слишком падкими на похвалу. Помните и о том, что слова сейчас имеют большую силу, старайтесь общаться с теми, кто искренне желает вам добра. Старайтесь мыслить позитивно, светлые и добрые замыслы этого дня смогут осуществиться довольно легко в самое ближайшее время.

Ранее Українські Новини рассказали о том, что чаще всего нужно покупать в интернете, а также, когда в декабре ворожить на суженого.

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