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03 декабря 2019, вторник, 18:54 28
Политика 2019-12-03T18:56:00+02:00
Українські Новини
Тесть Зеленского работает помощником депутата от "Слуги народа"

Тесть Зеленского работает помощником депутата от "Слуги народа"

Слуга народа, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Владимир Кияшко
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Отец Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа". Об этом Движению "ЧЕСТНО" рассказал депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко.


Так, сообщается, что Владимир занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие. Именно у Бондаренко зять Президента работает помощником на общественных началах.

"Для меня Владимир Кияшко - это не отец первой леди. Для меня он в первую очередь специалист по вопросам экологии и загрязнения окружающей среды, и именно этим он у меня занимается как помощник. Он помогает мне в городе Кривой Рог, фактически он является моим представителем", - сказал депутат.

В то же время нардеп отмечает, что Владимир Кияшко - не профессиональный эколог, но он специализируется на теме промышленных отходов.

Фото: duit.edu.uaФото: duit.edu.ua

"Я пообщался с ним и согласился сотрудничать, взять его кандидатуру. Он работает над важной темой - лишение Украины промышленных отходов, которые образуются в результате добычи руды в шахтах, а также шламовых отвалов (шлам - частицы породы, образующиеся при сверлении горных пород или измельчения полезных ископаемых) на "Криворожстали", "Запорожстали" и других промышленных предприятиях. Их там миллионы тонн, и с этим что-то нужно делать", - отмечает нардеп Бондаренко.

Как сообщали Українські Новини, Елена Зеленская призналась, что до сих пор пишет сценарии для "Квартала 95"

Также Елена Зеленская рассказала, чем зарабатывает.

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