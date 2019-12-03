Тесть Зеленского работает помощником депутата от "Слуги народа"

Отец Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа". Об этом Движению "ЧЕСТНО" рассказал депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко.



Так, сообщается, что Владимир занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие. Именно у Бондаренко зять Президента работает помощником на общественных началах.

"Для меня Владимир Кияшко - это не отец первой леди. Для меня он в первую очередь специалист по вопросам экологии и загрязнения окружающей среды, и именно этим он у меня занимается как помощник. Он помогает мне в городе Кривой Рог, фактически он является моим представителем", - сказал депутат.

В то же время нардеп отмечает, что Владимир Кияшко - не профессиональный эколог, но он специализируется на теме промышленных отходов.

Фото: duit.edu.ua

"Я пообщался с ним и согласился сотрудничать, взять его кандидатуру. Он работает над важной темой - лишение Украины промышленных отходов, которые образуются в результате добычи руды в шахтах, а также шламовых отвалов (шлам - частицы породы, образующиеся при сверлении горных пород или измельчения полезных ископаемых) на "Криворожстали", "Запорожстали" и других промышленных предприятиях. Их там миллионы тонн, и с этим что-то нужно делать", - отмечает нардеп Бондаренко.



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