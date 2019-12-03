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  • Зеленский анонсировал запуск госпрограммы дешевых кредитов для развития малого бизнеса
03 декабря 2019, вторник, 18:07 136
Политика 2019-12-03T19:15:01+02:00
Українські Новини
Зеленский анонсировал запуск госпрограммы дешевых кредитов для развития малого бизнеса

Зеленский анонсировал запуск госпрограммы дешевых кредитов для развития малого бизнеса

Владимир Зеленский, госпрограмма, Дешевые кредиты, Малый бизнес

Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск государственной программы дешевых кредитов для развития малого бизнеса.

Об этом он сообщил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Мы запускаем новую государственную программу "Возвращайся и оставайся. Первый этап - доступные кредиты для собственного дела для тех, кто хочет начать или расширить собственный бизнес", - сказал он.

По его словам, программа предусматривает кредит в сумме 1,5 млн гривен сроком на 5 лет по ставкам 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места.

Кредит будет выдаваться по ставке 7% для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 млн гривен, который не создает рабочие места.
В то же время при приеме нового работника за каждого сотрудника ставка будет снижаться на 0,5%.

Кредит по ставке 9% будет предусмотрен для тех, кто имеет выручку от 25 до 50 млн гривен и хочет расширить собственное дело.

Зеленский также отметил, что в ближайшее время будет обнародована более детальная информация об условиях и механизмах программы.



Как сообщали Українськi Новини, малый и средний бизнес за ветирование Президентом законов о программном РРО и кэш-беке. 

По данным соцопроса, большинство украинцев выступают за увеличение налогов для олигархов и крупного бизнеса. 

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