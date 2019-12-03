Зеленский анонсировал запуск госпрограммы дешевых кредитов для развития малого бизнеса

Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск государственной программы дешевых кредитов для развития малого бизнеса.

Об этом он сообщил в видеообращении, передают Українськi Новини.



"Мы запускаем новую государственную программу "Возвращайся и оставайся. Первый этап - доступные кредиты для собственного дела для тех, кто хочет начать или расширить собственный бизнес", - сказал он.



По его словам, программа предусматривает кредит в сумме 1,5 млн гривен сроком на 5 лет по ставкам 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места.



Кредит будет выдаваться по ставке 7% для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 млн гривен, который не создает рабочие места.

В то же время при приеме нового работника за каждого сотрудника ставка будет снижаться на 0,5%.



Кредит по ставке 9% будет предусмотрен для тех, кто имеет выручку от 25 до 50 млн гривен и хочет расширить собственное дело.



Зеленский также отметил, что в ближайшее время будет обнародована более детальная информация об условиях и механизмах программы.







Как сообщали Українськi Новини, малый и средний бизнес за ветирование Президентом законов о программном РРО и кэш-беке.



По данным соцопроса, большинство украинцев выступают за увеличение налогов для олигархов и крупного бизнеса.