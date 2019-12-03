подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.1 26.65
˟
03 декабря 2019, вторник, 17:52 13
Экономика 2019-12-03T18:00:01+02:00
Українські Новини
НБУ продолжает укреплять гривну: курс валют на среду

НБУ продолжает укреплять гривну: курс валют на среду

Курс гривны, Курс валют, курс доллара
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 декабря, на 1,82 коп. до 23,9392 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 декабря, на 1,49 коп. до 23,9574 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3110,6932
100 долларов США 2393,9216
100 швейцарских франков 2421,0383
1000 иен 220,1437
10 российских рублей 3,7323
100 евро 2650,3106

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 6 коп, во вторник снизился на 1 коп. до 23,95 UAH/USD.

Также во вторник, 3 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 2 декабря, понизился на 1 копейку до 3,42 грн за 10 рублей.

Кроме того, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению со 2 декабря на 5,50 коп. до 24,0715 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют курс доллара

Архив
Новости
Правоохранители задержали экс-депутата Рады Онищенко в Германии 18:00
НБУ продолжает укреплять гривну: курс валют на среду 17:52
Украинские патриоты объединились в движение "Вартові держави" и начали антиолигархическую кампанию 17:43
Новый губернатор Харьковской области угрожает депутатам облсовета, – Золотарев 17:39
Генпрокурора хотят уполномочить сообщать о подозрении депутатам 17:28
больше новостей
Потрясение для экономики: финансист объяснил ситуацию на валютном рынке 05:50
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Главу "Укравтодора" могут лишить депутатского мандата 08:38
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика
Поезд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрии показали, как будут выглядеть вагоны ночных поездов нового поколения 23:28
больше новостей
Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено
Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын, - СМИ 19:20
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
Поезд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрии показали, как будут выглядеть вагоны ночных поездов нового поколения 23:28
Соболеву, автомобиль которого обстреляли в центре Киева, угрожал скандальный судья, - СМИ 09:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok