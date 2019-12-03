Новый губернатор Харьковской области угрожает депутатам облсовета, – Золотарев

Новый председатель Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Кучер угрожает несговорчивым депутатам Харьковского областного совета.

Об это сообщил на своей странице в социальной сети Facebook политолог Андрей Золотарев.

По его словам, как и ожидалось, "конфетно-букетного" периода у новых губернаторов не вышло.

"По всему становится очевидным, что региональная политика становится проблемным местом у Зе-Команды. Вот и из Харькова сообщают, что не найдя общего языка с депутатами новый губернатор стал щелкать кнутом перейдя к угрозам и прессингу несговорчивых. Как мне сообщили депутаты, за последние несколько дней в кабинете губернатора побывал не один представитель депутатского корпуса из разных фракций", – написал Золотарев.

Причина таких "приглашений", отметил эксперт, – давление со стороны Алексея Кучера для того, чтобы не провалить бюджетные вопросы на сессии областного совета 5 декабря, которые, поговаривают, действительно, могут быть отклонены депутатским корпусом.

Один из депутатов, который побывал в гостях у председателя Харьковской ОГА отметил, что изначально беседа была вежливой и тактичной.

"Сначала он улыбался, сказал что меня знает и мы где-то встречались. Позже перешел к теме сессии и сказал, что надо поддержать бюджет и программу социально-экономического развития. Я ответил, что мы будем рассматривать эти вопросы объективно с учетом того, что есть недоработки, которые мы обсуждали на комиссии", – сообщил представитель депутатского корпуса, процитировал Золотарев.

По его словам, после этого со стороны Кучера начались угрозы. Он саркастично спросил давно ли у депутата были уголовные дела и отметил, что "в этом формате с губернатором надо дружить". В противном случае у депутата начнутся проблемы.

По информации эксперта, депутаты облсовета готовят соответствующие заявления.