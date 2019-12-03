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  • Новий губернатор Харківщини погрожує депутатам облради, – Золотарьов
03 грудня 2019, вівторок, 17:39 162
Політика 2019-12-03T17:43:52+02:00
Українські Новини
Новий губернатор Харківщини погрожує депутатам облради, – Золотарьов

Новий губернатор Харківщини погрожує депутатам облради, – Золотарьов

Андрій Золотарьов, Харківська ОДА, Харківська облрада, Олексій Кучер
Андрій Золотарьов. Фото: gs.fm
Андрій Золотарьов. Фото: gs.fm

Новий голова Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олексій Кучер погрожує незговірливим депутатам Харківської обласної ради.

Про це повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook політолог Андрій Золотарьов.

За його словами, як й очікувалося, "цукерково-букетного" періоду у нових губернаторів не вийшло.

"По всьому стає очевидним, що регіональна політика стає проблемним місцем у Зе-Команди. Ось і з Харкова повідомляють, що не знайшовши спільної мови з депутатами новий губернатор став клацати батогом, перейшовши до погроз та пресингу незговірливих. Як мені повідомили депутати, за останні кілька днів у кабінеті губернатора побував не один представник депутатського корпусу з різних фракцій", – написав Золотарьов.

Причина таких "запрошень", зазначив експерт, – тиск з боку Олексія Кучера для того, щоб не провалити бюджетні питання на сесії обласної ради 5 грудня, які, подейкують, справді, можуть бути відхилені депутатським корпусом.

Один з депутатів, який побував в гостях у голови Харківської ОДА, зазначив, що спочатку бесіда була ввічливою і тактовною.

"Спочатку він посміхався, сказав що мене знає і ми десь зустрічалися. Пізніше перейшов до теми сесії і сказав, що треба підтримати бюджет та програму соціально-економічного розвитку. Я відповів, що ми будемо розглядати ці питання об’єктивно з урахуванням того, що є недоробки, які ми обговорювали на комісії", – повідомив представник депутатського корпусу, процитував Золотарьов.

За його словами, після цього з боку Кучера почалися погрози. Він саркастично запитав, чи давно у депутата були кримінальні справи, та зазначив, що "у цьому форматі з губернатором треба дружити". В іншому разі у депутата почнуться проблеми.

За інформацією експерта, депутати облради готують відповідні заяви.

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