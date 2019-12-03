Акции украинских компаний после 2-недельного падения на Варшавской фондовой бирже перешли к росту

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 22 по 29 ноября после двухнедельного падения повысился на 0,56%, или на 2 пункта до 357,88 пункта.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 355,88 пунктов, в конце - 357,88 пунктов.

Наибольший рост показали акции компании "Кернел" (+1,46%), наибольшее падение - акции компании Coal Energy (-25,8%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 22 ноября Цена последней сделки, злотые, 29 ноября Изменение стоимости % "Кернел" 40,90 41,50 +1,46 "Астарта" 15,80 15,90 +0,63 Coal Energy 0,31 0,23 -25,8 "Милкиленд" --- 0,28 --- "Агротон" 3,76 3,73 -0,79 KSG Agro --- 1,29 --- Sadovaya --- --- --- "Овостар" 82,00 82,00 0,00 IMC 13,80 13,70 -0,72 KDM Shipping --- --- ---

Как сообщали Українськi Новини, Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 15 по 22 ноября снизился на 0,25% или на 0,9 пунктов до 355,88 пунктов, таким образом, индекс снижается вторую неделю подряд.

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 8 по 15 ноября снизился на 4,6% или на 17,19 пунктов до 356,78 пункта, таким образом индекс начал снижаться после четырехнедельного роста.

25-29 ноября стоимость акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) снизилась на 1,2% до 1,434 фунта стерлингов за акцию, таким образом акции начали снижаться после двухнедельного повышения.