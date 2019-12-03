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03 декабря 2019, вторник, 14:56 284 Карта
Общество 2019-12-03T14:57:38+02:00
Українські Новини
Дороги покроются гололедом из-за порывов ветра: прогноз погоды на среду

Дороги покроются гололедом из-за порывов ветра: прогноз погоды на среду

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4 декабря в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем -1…+1 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-9 градусов, днем -4…+4 градуса. В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -7…-12 градусов, днем 0…-5 градусов. В Моршине без существенных осадков, температура ночью -5…-7 градусов, днем +1…+3 градуса.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -5…-7 градусов, днем +1…+3 градуса. В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -5…-7 градусов, днем 0…-2 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, днем -5…+2 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, днем +2…-4 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем +1…-5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-9 градусов, днем -3…+2 градуса. В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем -2…+3 градуса. В Ялте без существенных осадков. Температура ночью -1…-3 градуса, днем 0…+2 градуса.

Напомним, в Украину идет ледяной циклон со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю.

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