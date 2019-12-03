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03 грудня 2019, вівторок, 14:56 25 Карта
Суспільство 2019-12-03T14:59:05+02:00
Українські Новини
Дороги вкриються ожеледицею через пориви вітру: прогноз погоди на середу

Дороги вкриються ожеледицею через пориви вітру: прогноз погоди на середу

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4 грудня в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень -1...+1 градус.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-9 градусів, удень -4...+4 градуси. У Карпатах без істотних опадів, температура вночі -7...-12 градусів, вдень 0...-5 градусів. У Моршині без істотних опадів, температура вночі -5...-7 градусів, вдень +1...+3 градуси.У Трускавці без істотних опадів, температура вночі -5...-7 градусів, вдень +1...+3 градуси. У Сваляві без істотних опадів, температура вночі -5...-7 градусів, удень 0...-2 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-8 градусів, вдень -5...+2 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-8 градусів, удень +2...-4 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, удень +1...-5 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-9 градусів, вдень -3...+2 градуси. У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, вдень -2...+3 градуси. У Ялті без істотних опадів. Температура вночі -1...-3 градуси, вдень 0...+2 градуси.

Нагадаємо, в Україну йде крижаний циклон зі снігом і сильними вітрами: синоптик дала прогноз на тиждень.

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