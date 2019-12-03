Людям с инвалидностью разрешили перемещаться по дороге на колясках

Люди с инвалидностью на колясках. Фото: pixabay.com

Люди с инвалидностью на колясках. Фото: pixabay.com

Верховная Рада разрешила лицам с инвалидностью перемещаться в колесных креслах по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине.

За принятие законопроекта №0963 в целом проголосовали 350 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Таким образом лица, которые движутся в колесных креслах, приравниваются к участникам дорожного движения.

Согласно документу, лица с инвалидностью на колясках могут двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешеходов.

Такие лица, которые движутся по краю проезжей части дороги, должны передвигаться в направлении движения транспорта по правой крайней полосе, а поворот налево или разворот разрешаются на дорогах с одной полосой и без трамвайного пути посередине.

Во время движения они должны выполнять требования, которые касаются велосипедистов.

Лица с инвалидностью обязаны: использовать технически исправные коляски; не перевозить грузы, которые мешают управлению; не перевозить пассажиров.

Коляски должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а во время движения в темное время суток по краю проезжей части дороги - внешними световыми устройствами.

Как сообщали Українські Новини, Рада хочет повысить надбавки по уходу нескольким категориям людей с инвалидностью. Тем временем, у аппарата нет денег на обустройство Рады для лиц с инвалидностью.