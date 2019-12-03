Юлия Ковалив может заменить Гончарука на посту премьера, - СМИ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук может подать в отставку, а новым главой правительства может стать заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив. Смена премьера произойдет, если у Зеленского придут к выводу, что Гончарук стал сильно токсичным с точки зрения влияния на рейтинг власти. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Ключевой момент - снижение тарифов на отопление уже в декабре. Если Гончарук завалит это задание, то, не исключено, его предложат покинуть свой пост.

Также издание отмечает, что Ковалив открыто оппонировала Гончаруку во время совещания по тарифам в субботу. Кроме того, по данным издания, ее все чаще включают в состав различных групп для встречи с международными финансовыми организациями и западными партнерами", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Как сообщали Українські Новини, 12 сентября, Президент Владимир Зеленский собирался назначить Юлию Ковалив заместителем главы Офиса Президента Андрея Богдана.

После Президент Владимир Зеленский назначил члена наблюдательного совета национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юлию Ковалив заместителем руководителя Офиса Президента.