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03 декабря 2019, вторник, 12:34 962
Общество 2019-12-03T13:30:03+02:00
Українські Новини
Владелец танкера, который перевернулся в Одессе нашелся и пообещал убрать судно с пляжа до конца года

Владелец танкера, который перевернулся в Одессе нашелся и пообещал убрать судно с пляжа до конца года

Танкер, Крушение танкера, Крушение

Вышел на связь владелец танкера Delfi, который в конце ноября сел на мель в Одесском заливе. Об этом сказал и.о. начальника Одесского филиала Администрации морских портов Украины (АМПУ) Денис Карпов, передает Думская.

По его словам, 29 ноября от судовладельца пришло письмо, в котором тот подтвердил, что сможет поднять судно собственными силами до конца этого года.

Также отмечается, что за 45 лет этот танкер сменил несколько названий, флагов и владельцев.

"Сейчас Delfi числится за компанией Фактор групп лимитед, которая формально находится в Харькове и принадлежит некоему Джавадову Шамсаддину Али Оглы. До этого директором и собственником числился одессит Михашонок Владимир Валерьевич, а юридический адрес был Одесса, Лидерсовский бульвар, 19", – говорится в сообщении. 

Как сообщали Українські Новини, танкер "Делфи" потерпел крушение и перевернулся, ударившись об волнорез. Экипаж танкера отказывался от помощи, однако вскоре началась спасательная операция. 

Также сотрудники Национальной полиции в понедельник начали расследовать крушение танкера. 

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