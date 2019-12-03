Владелец танкера, который перевернулся в Одессе нашелся и пообещал убрать судно с пляжа до конца года

Вышел на связь владелец танкера Delfi, который в конце ноября сел на мель в Одесском заливе. Об этом сказал и.о. начальника Одесского филиала Администрации морских портов Украины (АМПУ) Денис Карпов, передает Думская.

По его словам, 29 ноября от судовладельца пришло письмо, в котором тот подтвердил, что сможет поднять судно собственными силами до конца этого года.

Также отмечается, что за 45 лет этот танкер сменил несколько названий, флагов и владельцев.

"Сейчас Delfi числится за компанией Фактор групп лимитед, которая формально находится в Харькове и принадлежит некоему Джавадову Шамсаддину Али Оглы. До этого директором и собственником числился одессит Михашонок Владимир Валерьевич, а юридический адрес был Одесса, Лидерсовский бульвар, 19", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, танкер "Делфи" потерпел крушение и перевернулся, ударившись об волнорез. Экипаж танкера отказывался от помощи, однако вскоре началась спасательная операция.

Также сотрудники Национальной полиции в понедельник начали расследовать крушение танкера.