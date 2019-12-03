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03 декабря 2019, вторник, 12:25 746
Судебная власть 2019-12-03T12:29:53+02:00
Українські Новини
Прокуратура сообщила о подозрении охраннику Ляшко в пособничестве в избиении Геруса

Прокуратура сообщила о подозрении охраннику Ляшко в пособничестве в избиении Геруса

Драка, Андрей Герус, Олег Ляшко
Драка Ляшко и Геруса. Скриншот видео Олега Ляшка
Драка Ляшко и Геруса. Скриншот видео Олега Ляшка

Прокуратура сообщила о подозрении охраннику бывшего главы фракции Радикальной партии, экс-депутата Верховной Рады Олега Ляшко в пособничестве в насильственных действиях по отношению к председателю комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу в международном аэропорту "Борисполь".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области, передают Українськi Новини.

"Во вторник, 3 декабря, заместителем прокурора Бориспольской местной прокуратуры сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 346 УК Украины, а именно в пособничестве умышленному нанесению народному депутату Украины легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью", - сказано в нем.

По данным следствия, 6 ноября подозреваемый совместно с Ляшко способствовал совершению преступления против Геруса.

Отмечается, что прокурор будет ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова.

19 ноября суд отпустил Ляшко на поруки депутатов Верховной Рады Виктории Сюмар (фракция "Европейская солидарность") и Михаила Волынца ("Всеукраинское объединение "Батьківщина").

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