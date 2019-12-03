За четыре дня ПУМБ прокредитовал население на 504 млн гривен

За четыре дня, с 28 ноября по 1 декабря 2019 года, клиенты Первого украинского международного банка (ПУМБ) оформили 32 тыс. потребительских кредитов (классические кредиты на товары и покупки с помощью сервиса «Сплачуй частинами»), а также осуществили 366 тыс. оплат за товары кредитными картами "всеМОЖУ" и "soloМАНДРИ".

Об этом говорится в сообщении банка.

Общая сумма предоставленных банком кредитов составила более полумиллиарда гривен.

Тем самым банк превысил собственный прошлогодний рекорд почти в два раза.

По итогам промо-периода с 28 ноября по 1 декабря ПУМБ выдал на приобретение бытовой техники более 24 тыс. товарных кредитов на общую сумму 335,9 млн гривен.

На основании информации от торговых сетей, ПУМБ стал лидером рынка товарных кредитов, выдав наибольшее количество классических товарных кредитов именно в период «черной пятницы».

В "черную пятницу", 29 ноября, украинцы оформили в ПУМБ 7,6 тыс. целевых потребительских кредитов на сумму 102,2 млн гривен.

Это более 5 кредитов за минуту.

Объем выданных товарных кредитов в ПУМБ в течение "черной пятницы" увеличился в 5 раз по сравнению с предыдущим уик-эндом ноября.

Как сообщали Українські Новини, 92,24% ПУМБа владеет компания "СКМ Финанс".

"СКМ Финанс" является дочерней компанией System Capital Management и специализируется на управлении финансовыми институтами.

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