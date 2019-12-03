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03 декабря 2019, вторник, 09:59 136
Происшествия 2019-12-03T09:59:26+02:00
Українські Новини
В Полтаве на складах пластиковых изделий произошел сильный пожар с задымлением

В Полтаве на складах пластиковых изделий произошел сильный пожар с задымлением

Пожар в Полтаве, Полтава, Пожар в складских помещениях
Пожар в Полтаве. Фото: pl.dsns.gov.ua
Пожар в Полтаве. Фото: pl.dsns.gov.ua

В Полтаве во вторник, 3 декабря, произошел масштабный пожар на складах предприятия, которое занимается производством строительных пластиковых изделий. На месте работает полсотни спасателей, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"3 декабря в 5:15 в Полтаве по улице Сакко, 20 на территории ООО ПластиКом в одноэтажном отдельностоящем металлическом складском здании (размером 30х50) возник пожар на площади около 1 тыс. 500 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за сильного задымления спасатели работают в аппаратах защиты органов дыхания.

В 7:40 пожар локализован на площади 1 тыс. 500 кв. м.

"Жертв и пострадавших нет", - добавили спасатели.

К тушению привлечены 47 человек и 13 единиц техники, из них от ГСЧС - 42 пожарных и 12 единиц техники.

Пожар в Полтаве. Фото: pl.dsns.gov.uaПожар в Полтаве. Фото: pl.dsns.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, в Шевченковском районе Киева во вторник, 19 ноября, произошел пожар в административном здании, которое использовалось как хостел. Ранее в центре Киева в здании Минобороны произошел пожар.

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