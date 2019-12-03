В Полтаве на складах пластиковых изделий произошел сильный пожар с задымлением

В Полтаве во вторник, 3 декабря, произошел масштабный пожар на складах предприятия, которое занимается производством строительных пластиковых изделий. На месте работает полсотни спасателей, сообщает пресс-служба ГСЧС. "3 декабря в 5:15 в Полтаве по улице Сакко, 20 на территории ООО ПластиКом в одноэтажном отдельностоящем металлическом складском здании (размером 30х50) возник пожар на площади около 1 тыс. 500 кв. м", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за сильного задымления спасатели работают в аппаратах защиты органов дыхания. В 7:40 пожар локализован на площади 1 тыс. 500 кв. м. "Жертв и пострадавших нет", - добавили спасатели. К тушению привлечены 47 человек и 13 единиц техники, из них от ГСЧС - 42 пожарных и 12 единиц техники. Пожар в Полтаве. Фото: pl.dsns.gov.ua Как сообщали Українські Новини, в Шевченковском районе Киева во вторник, 19 ноября, произошел пожар в административном здании, которое использовалось как хостел. Ранее в центре Киева в здании Минобороны произошел пожар.