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02 декабря 2019, понедельник, 23:18 389
Происшествия 2019-12-02T23:23:41+02:00
Українські Новини
На Волыни в лесничестве ночью застрелили 7 ланей

На Волыни в лесничестве ночью застрелили 7 ланей

Лань, убийство животных

На Волыни в вольере лесничества неизвестные застрелили семь самок ланей, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

В понедельник, 2 декабря, после 13:00 в полицию поступило сообщение о том, что в ночь на 2 декабря неизвестные застрелили семерых самок ланей в вольере Воротновского лесничества в Луцком районе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория полиции. Отмечается, что погибших животных лесники обнаружили сегодня утром, когда приехали их кормить.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили сотрудников лесничества. С целью установления времени и причин гибели животных, их тела направят на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Предварительно следователи квалифицируют это происшествие по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 248 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконной охоте. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1,7 тыс. грн до 3,4 тыс. грн или общественных работ на срок от 160 до 200 часов, или ограничения свободы на срок до трех лет, с конфискацией орудий и средств охоты и всего добытого.

Как сообщали Українські Новини, в Черниговской области застрелили краснокнижного лося и отпилили ему рог.

Также ранее в Житомирской области неизвестные живодеры держали в клетке раненую рысь.

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