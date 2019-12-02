подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
02 декабря 2019, понедельник, 22:55 229
Президент 2019-12-02T23:45:01+02:00
Українські Новини
Зеленский утвердил решение СНБО о усилении энергобезопасности

Зеленский утвердил решение СНБО о усилении энергобезопасности

СНБО, Энергетическая безопасность, Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности. Текст указа №874/2019 опубликован на сайте президента.

Согласно указу президента, Кабинету министров поручено до 1 июля 2020 года диверсифицировать источники и маршруты поставок газа, нефти, нефтепродуктов и антрацита до 30% из одного источника.

Кроме того, правительство в координации с ЕС должно договориться о сохранении транзита газа через газотранспортную систему Украины после 1 января 2020 года.

Согласно решению СНБО, до конца 2019 года все долги по зарплате в угольной отрасли должны быть погашены.

Кабмину также поручено проверить состояние соблюдения в 2017 - 2019 годах требований законодательства в сфере добычи, поставок и реализации угля и газа.

В течение следующих четырех месяцев должны пересмотреть Энергетическую стратегию Украины на период до 2035 года с учетом новых вызовов в энергетической безопасности.

Напомним, что Зеленский освободил замсекретаря СНБО Кривоноса от исполнения обязанностей председателя рабгруппы по укреплению обороноспособности.

Также СНБО поручил Кабмину утвердить финплан "Нефтегаза" на 2020.

Больше новостей о: СНБО Энергетическая безопасность Владимир Зеленский

Архив
Новости
В Киеве откроют движение на Крещатике в выходные и праздничные дни 23:55
Снег и гололед: полиция предупредила автомобилистов об опасности и посоветовала переждать непогоду 23:38
На Волыни в лесничестве ночью застрелили 7 ланей 23:18
Зеленский утвердил решение СНБО о усилении энергобезопасности 22:55
Из-за мокрого снега в Киеве образовались огромные пробки и частые ДТП 22:24
больше новостей
Потрясение для экономики: финансист объяснил ситуацию на валютном рынке 05:50
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Главу "Укравтодора" могут лишить депутатского мандата 08:38
Минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку 05:59 Список
Внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе 23:56
больше новостей
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено
Цены на две трети продуктов взлетели вверх с начала года: список 16:00
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын, - СМИ 19:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok