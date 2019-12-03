Пять рецептов блюд с грибами: как "вкусно очиститься" во время Рождественского поста

Грибы - один из самых универсальных продуктов, дарованный нам природой, который можно найти в любое время года на полках супермаркетов в зимний сезон, и в лесах - в осенний. Однако, в зимнюю пору, грибы являются важным компонентом в приготовлении меню к новогодним и рождественским праздникам, в особенности во время соблюдения Рождественского поста. Українські Новини собрали список простых, но в то же время, оригинальных и вкусных рецептов из грибов. Постная картошка с грибами Ингредиенты 6 картошек 150 г шампиньонов\/вешенок оливковое масло петрушка укроп кинза черный перец соль Способ приготовления Помыть картофель, разрезать его "гармошкой", не дорезая до конца. Грибы помыть и нарезать пластинами, посолить и поперчить. Застелить противень фольгой, выложить туда картофель так, чтобы он не распался. Грибы положить в картофельную "гармошку" и взбрызнуть оливковым маслом. Поставить противень в разогретую до 200 градусов духовку на 50-60 минут. Горячий картофель посыпать кинзой и измельченной свежей зеленью Постные блины с грибами Ингредиенты 1 кг муки 0, 5 л теплой воды 10 г живых дрожжей 100 г растительного масла 1 кг шампиньонов 1 репчатый лук 1 ст. ложка сахара соль Способ приготовления В теплой воде растворить сахар, соль (добавить на глаз) и дрожжи. Постепенно всыпать небольшое количество муки, перемешать и добавить растительное масло. Поставить тесто для постных блинов в теплое место примерно на 60 минут. Помыть и мелко нарезать грибы. Измельчить лук. Прожарить грибы с луком до золотистого цвета и посолить. Добавить в тесто оставшуюся муку, оставить тесто еще на 15 минут. Разогреть сковороду с растительным маслом и жарить блины порционно – по одному постному блину за раз. В каждый блин завернуть грибную начинку. Постные зразы с грибами Ингредиенты 8-10 картошек 500 г шампиньонов 1 репчатый лук 150 г муки растительное масло зелень соль черный молотый перец Способ приготовления Помыть картофель, почистить и отварить. Когда картофель будет готов, растолочь его в пюре. Пока картошка вариться, нарезать грибы и измельчить лук, затем поджарить их до золотистого цвета. В картофель добавить муку, посолить, поперчить и хорошо перемешать. Сформировать картофельные лепешки, в средину каждой зразы положить немного грибов, и завернуть их, чтобы шампиньоны не выпали при жарке. Разогреть сковороду с растительным маслом, выложить зразы и прожарить их до образования золотистой корочки. Выложить тарелку и посыпать постные картофельные зразы зеленью. Плов постный с грибами Ингредиенты 1 стакан риса 400 г шампиньонов 1 луковица 1 морковь 3 зубчика чеснока соль черный молотый перец куркума Способ приготовления Помыть морковь, почистить и натереть на крупной терке. Почистить лук и измельчить его. Подготовить казан или кастрюлю для плова – разогреть в нем растительное масло, налитое на дно. Обжарить лук до прозрачного состояния, затем добавить морковь и грибы. Жарить все около 5-7 минут, затем посолить и поперчить. Промыть рис и высыпать его к другим ингредиентам в казан, добавить немного куркумы. Залить все водой, чтобы она на один сантиметр была выше риса. Когда выкипит вода, распределить разрезанные зубчики чеснока по кастрюле. Закрыть крышку и варить постный плов еще около 15 минут. Если понадобится, добавить еще воды. Теплый фасолевый салат с грибами и орехами Ингредиенты Шампиньоны свежие (или мороженые) - 300 г Фасоль белая консервированная - 1 банка (0,5 л) Горошек консервированный - 2-3 ст. ложки Лук репчатый - 1 шт. Зеленый лук - 2-3 стебля Зелень - 0,5 пучка Грецкие орехи - 50-70 г Соль - по вкусу Перец - по вкусу Чеснок (по желанию) - 1-2 зубчика Масло для жарки - 30 г Масло для заправки - 2 ст. ложки Способ приготовления Лук репчатый очистить, помыть и мелко нарезать. Разогреть сковороду, налить растительное масло. Когда масло нагреется, выложить лук. Жарить, помешивая, 2-3 минуты. Грибы помыть и нарезать (или разморозить). Выложить к луку шампиньоны. Жарить, помешивая, 3-4 минуты на среднем огне. Открыть банку консервированной фасоли. Фасоль промыть и откинуть на дуршлаг. Выложить фасоль к грибам, тушить 5-7 минут, помешивая. Помыть зеленый лук и зелень. Мелко нарезать. Чеснок очистить и натереть на мелкой терке. Грецкие орехи раздавить скалкой или порубить ножом. Открыть банку консервированного горошка. Соединить фасоль с грибами, зеленью, орехами, зеленым горошком и чесноком. Фасолевый салат посолить, поперчить, заправить растительным маслом. Хорошо перемешать. Ранее Українські Новини рассказали о календаре питания на каждый день Рождественского поста и списке разрешенных продуктов, а также о том, как подготовить организм к посту.