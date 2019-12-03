Пять рецептов блюд с грибами: как "вкусно очиститься" во время Рождественского поста

Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта

Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено

Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02

Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын, - СМИ 19:20