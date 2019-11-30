Время для романтики и новизны: каким будет 30 ноября для всех знаков зодиака

К выходным настроения звезд неожиданно поменялись, как и погодные условия, о которых предупреждали синоптики. Но никакие серьезные перемены не огорчают, потому что долгожданная суббота уже наступила, и многие планируют отдыхать. А вот что запланировали для нас звезды? Об этом уже рассказали ведущие астрологи, поделившись актуальными прогнозами для всех знаков зодиака на субботу, 30 ноября.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Отношения

Наслаждайтесь счастливыми моментами с вашим партнером. Вы оба нужны друг другу прямо сейчас. Вы на одной волне, и вам обоим очень важно прочувствовать и понять это, чтобы вместе создать стратегию дальнейшего движения рука об руку. Если вы одиноки, сегодня отличный день для того, чтобы сходить в салон и подготовиться ко встрече со своей любовью во всей красе.

Здоровье

Вы явно чувствуете себя полными энергии, вокруг вас полно хороших и позитивных вибраций. Используйте это в свою пользу, не упускайте момент!

Работа

Все ваши старания увенчаются успехом. Возможно, что именно сегодня станут резко заметны и вознаграждены результаты вашей работы за последние несколько лет.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Отношения

Никто не идеален! Не вздумайте паниковать, если вдруг что-то в поведении вашего партнера кажется вам странным. Постарайтесь быть менее требовательными и более гибкими. Позаботьтесь о своих партнерах, когда они нуждаются в вашей поддержке. Вы одиноки и не уверены, готовы ли к серьезным отношениям? Перестаньте колебаться! Забудьте о прошлом и с нетерпением ожидайте того, что ждет вас в будущем. Не бойтесь начинать новое!

Здоровье

Вы чувствуете себя довольно спокойно и расслабленно сегодня. Жизнь кажется намного легче, когда вы в таком хорошем настроении! Возможно, стоит направить свою энергию на помощь другим.

Работа

Самое время заняться собственным продвижением по карьерной лестнице. Попросите ваших влиятельных товарищей помочь вам в этом, не стесняйтесь. Если все идет по плану, решительные действия следует запланировать к концу дня.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Отношения

Вы готовы поддерживать своего партнера во всех начинаниях и на мгновение поставить его нужды выше своих. День важных решений - возможно, стоит поговорить о глобальных переменах в вашей жизни, например, о детях или переезде. Одиноким Близнецам стоит основательно посуетиться, если вы хотите сменить свой статус в ближайшее время. Вы и без отношений чувствуете себя беспокойно, и эти вибрации улавливают те, кто мог бы стать вашим партнером, но это их может отпугнуть.

Здоровье

Помимо нескольких незначительных проблем со здоровьем, вы в целом в хорошей форме. Заботьтесь о своем теле, и оно будет заботиться о вас в ответ.

Работа

Положительное влияние Меркурия дает вам здоровую дозу умственного труда на работе. Если вам необходимо отправиться за границу для бизнеса сегодня, не переживайте, ваша поездка пройдет хорошо и насыщенно.

Рак (22 июня - 22 июля)

Отношения

Вас могут оскорбить некоторые замечания вашего партнера. По идее, это должно помочь вам развиваться, но вы воспринимаете это как поток упреков. Будьте внимательны и слушайте своего партнера, он совсем не хочет вас обидеть. А вот одиноким Ракам могут внушать чувство вины за их холостой статус, но нельзя позволять этому чувству охватывать вас, ведь вы никому ничего не обязаны. Вместе с тем, страстные порывы могут усилиться, и вам отчаянно захочется любви и объятий, но стоит немного умерить пыл, чтобы вас не прозвали сердцеедом.

Здоровье

Умственная усталость накапливается. Вам нужно много отдыхать, и в этом поможет хороший сон. Самое главное в вашем случае - наконец, перестать издеваться над собой и позволить себе расслабиться.

Работа

День обещает быть напряженным и утомительным. Вы работаете больше, чем вас просят, и в этом ваша огромная слабость. Не подвергайте себя давлению и постарайтесь сегодня не прыгать выше головы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Отношения

Вы можете испытывать противоречивые эмоции и, скорее всего, вам будет сложно выразить словами то, что вы чувствуете. Здесь важно, чтобы ваш партнер понял это и не стал требовать немедленных объяснений вашего поведения. Одиноким Львам, надеющимся на романтику, в этот день звезды предсказывают удачу. Если вы едете в путешествие куда-нибудь, присмотритесь к своим попутчикам.

Здоровье

Вы находитесь в хорошем настроении. Ваша энергия ведет вас и окружающих вперед. Не упускайте возможность помочь тем, кто в вас нуждается, это вернется сторицей.

Работа

Вы будете открытым и общительным, так что вам не о чем беспокоиться. Вполне вероятно, что начальство заметит ваш благостный настрой и продуктивность и порадует внеочередным выходным или же другим поощрением.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Отношения

Добавьте значимости вашим отношениям, на сегодня это один из важных приоритетов. У вас есть все необходимое для достижения ваших целей. Воплотите в жизнь как можно больше проектов, поговорите о пополнении своей семьи. Для одиноких Дев есть отличные новости! Кажется, вы и ваш новый знакомый созданы друг для друга. У вас очень много общего, и это может стать хорошим подспорьем для будущих крепких отношений.

Здоровье

Ваш день выглядит следующим образом: работа, дом, ежедневные дела и никакого времени на себя. Если все будет продолжаться в том же духе, организм очень скоро откажется нормально функционировать.

Работа

Главное - не сдавайтесь перед лицом трудностей. Возможно, день подкинет вам большое количество вызовов и нетривиальных задач. Не пасуйте, у вас все получится!

Весы (24 сентября - 23 октября)

Отношения

Ваши отношения весьма прочны, и вы, наконец примирились со своим прошлым. Вы готовы открыться для своего любимого человека. Сила ваших чувств удивительна, но еще более приятно осознавать, что вам отвечают взаимностью. Возможно, вы не знаете, как вам повезло! Личная жизнь одиноких Весов становится все лучше и лучше с каждым днем! Пришло время подняться с дивана и начать искать свою идеальную пару. Вы однозначно готовы к решительным шагам.

Здоровье

Все эти оставшиеся без ответа вопросы начинают давить на вас. Вы устали, думая о предстоящем дне!

Работа

Вы изо всех сил стараетесь сделать всех вокруг счастливыми, и пока все хорошо. Если вам сегодня подвернется возможность работать из дома, не упустите свой шанс.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Отношения

Будьте внимательны к тому, как вы общаетесь с партнером. Импульсивность - сейчас не ваш конек. Если у вас есть что рассказать своему партнеру, подумайте, прежде чем делать это. Нетерпение может взять верх и вызвать серьезную ссору. Одиноким Скорпионам пора сделать первый шаг. Возможно, придется подключить все доступные вам чары обаяния, но эффект будет колоссальным, и все это заметят.

Здоровье

Медитация будет очень полезна. Попробуйте расслабиться и изолировать себя. Стресс может нанести вам очень большой вред, постарайтесь максимально оградиться от таких воздействий.

Работа

Вы чувствуете, как ваши амбиции приносят желаемые результаты. Вы усердно работаете, чтобы это произошло, но есть препятствия. Это может быть связано с соперничеством, которое возникает между вами и коллегами. Остерегайтесь предательства!

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Отношения

Возможно, вы захотите размышлять над некоторыми глубокими вопросами, касающимися ваших отношений, но вы будете держать свои выводы при себе. Наверное, так и стоит делать еще некоторое время. Если вы все еще не нашли партнера, не стоит сильно зацикливаться на этом. Скорее всего, в ближайшее время вас ожидают легкие влюбленности.

Здоровье

Утомительные дискуссии, вероятно, доставят вам головную боль. Успокойтесь и прекратите требовать от себя большего, чем вы можете сделать.

Работа

Если существует ситуация, которая уже очень долго ждет разрешения, это должно произойти в самое ближайшее время. Контролируйте происходящее и держите руку на пульсе событий.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Отношения

Ваш партнер может обвинить вас в пренебрежении им. Это частично правда, если вы проводите много времени со своими детьми или родителями. Дайте партнеру возможность почувствовать, что он вам все еще важен. Одиноким Козерогам стоит перестать прятаться в ракушку, это не поможет вам встретить новых людей. Вы слишком стеснительны и неуверенны, вам стоит поработать над этим.

Здоровье

Найдите способ выпустить пар, если вы чувствуете стресс. Занятия спортом - это всегда отличная идея, не пренебрегайте ею.

Работа

То, что некоторые ваши коллеги так же талантливы, как и вы, не означает, что они нацелены отобрать ваше место или премию. Научитесь снова верить в себя, ведь ваш вклад в общее дело невероятно важен.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Отношения

Ваш партнер - ваш приоритет номер один, и вы сможете приложить все усилия, чтобы показать ему это. Вам обоим действительно нравится то, что сейчас происходит между вами, и это очень важно. Возможно, вечером могут возникнуть проблемы, но решение будет найдено очень быстро. Социальная жизнь одиноких Водолеев бьет ключом, и вам нравится знакомиться с новыми людьми из разных слоев общества. Вполне вероятно, что тот самый человек может оказаться рядом с вами именно сегодня.

Здоровье

Если вы чувствуете беспокойство, свежий воздух и прогулки - то, что вам нужно. Дома вас может настигнуть жуткая хандра, и важно, чтобы в этот момент рядом оказались родные люди.

Работа

Доверяйте своим инстинктам на работе и куйте железо, пока горячо. Сейчас ваше время блистать, так что не позволяйте возможности пройти мимо вас.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Отношения

Вам приятно проводить время со своим партнером, смотреть глаза в глаза. Интенсивные вибрации между вами возрождают утраченную глубокую связь. Рутина постепенно исчезает, и вы жаждете волшебных моментов. Ресторан в очаровательном месте поможет разжечь страсть. А вот тем, кто еще не обзавелся партнером, тоже стоит обратиться к своим умениям соблазнять, ведь сегодня этот навык у вас на высоте. Ловите поток и наслаждайтесь, даже если это сулит вам кратковременно удовольствие.

Здоровье

Чтобы восстановить свою форму, ешьте легкие закуски и подумайте о том, чтобы немного отдохнуть. Присутствует психическая усталость, поэтому стоит, возможно, обратиться за консультацией к терапевту.

Работа

В настоящее время у вас хорошие возможности. Вы легко адаптируетесь и вас воспринимают как хорошего сотрудника. Начальство может предложить вам многообещающее профессиональное будущее.

В последний день осени астрологи также рекомендуют подвести итоги этих трех месяцев и дают советы о том, чего стоит ожидать в декабре.