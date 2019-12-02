В среду в Амстердаме пройдут слушания по взысканию с "Газпрома" около $3 млрд "Нефтегазу"

Исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что слушания по взысканию с компании "Газпром" (Россия) в пользу "Нефтегаза" около 3 млрд долларов пройдут 4 декабря 2019 года.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Уже завтра я направляюсь в Амстердам, где послезавтра (4 декабря) должны состояться ключевые судебные слушания по взысканию с "Газпрома" около 3 миллиардов долларов", - написал Витренко.

Также он добавил, что в случае успеха данных слушаний, "Нефтегаз" сможет начать получать эти средства приблизительно с апреля 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" выиграл апелляцию у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже.

Тем временем Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" готова рассмотреть выплату компанией "Газпром" (Россия) 3 млрд долларов по результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже газом.

Однако ранее Оржель заявил, что "Газпром" сделал неприемлемое предложение Украине по транзиту газа.