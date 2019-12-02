Погибшие были сотрудниками СБУ: появились подробности подрыва двух военных в ООС

Подорвавшиеся на взрывном устройстве во время боевого задания в Донецкой области 1 ноября в зоне ООС были сотрудниками Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

В воскресенье диверсионно-разведывательная группа боевиков попыталась проникнуть в тыл позиций ООС.

Для перекрытия путей выдвижения и возможного ухода противника командир подразделения применил дежурный резерв.

Во время выполнения задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались 2 украинских военных.

"К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте подрыва", - отмечает штаб ООС.

По данным пресс-службы СБУ, во время боевого задания на взрывном устройстве подорвались сотрудники подразделения специальных операций Службы безопасности Украины.

Глава СБУ Иван Баканов выразил соболезнования родным погибших.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 2 раза обстреляли позиции Операции объединенных сил в воскресенье, потерь в результате обстрелов не было. При этом пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) заявляет, что в ноябре потери боевиков составили 107 человек.

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в пятницу, 29 ноября, 1 украинский военнослужащий погиб.